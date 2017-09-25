Берлин, 25 сентября, 2017, 19:55 — ИА Регнум. «Немцы ждали атаку русских хакеров. Не только каждый день перед выборами, но и в течение всего воскресенья, в которое голосовали. До последней минуты, до закрытия избирательных участков. Атака не состоялась, — с долей разочарования и иронии пишет сегодня, 25 сентября, на страницах германской Süddeutsche Zeitung корреспондент Георг Масколо. — В новостях регулярно сообщалось о гигабайтах данных, украденных пиратами Москвы из серверов бундестага и личных почтовых аккаунтов немецких политиков. Предполагалось, что за всем этим стоит Россия».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русские идут

Журналист напомнил, что еще несколько месяцев назад анонимный высокопоставленный деятель ХДС, стоящей у руля Германии, заявил, что «для Москвы был бы идеальным вариант поражения Ангелы Меркель на выборах, и потому немецкие власти и силы безопасности страны (кибербезопасности — в особенности) должны быть начеку ежеминутно: должна произойти крупная атака на партийные интернет-сети».

Русские хакеры, однако, на войну не явились — ни одного виртуального выстрела по выдвиженцам от ХДС и других партий так произведено и не было.

Масколо в своем тексте вспоминает, что практика причинения вреда своим соперникам через Интернет в мире весьма распространена. Имеет также свою довольно продолжительную историю и продвижение зарубежными государствами своих ставленников на посты в чужих странах, причем делалось это не только через современные средства коммуникаций, но и прямым политическим давлением, подбрасыванием компромата на ту или иную неугодную фигуру, раскрытием разведданных и т.д.

«По информации специалистов из Университета Карнеги-Меллон (Питтсбург), США 81 раз вмешивались в выборы, проводившиеся в других странах в период с 1946 по 2000 годы. СССР и его сателлиты тоже не сидели сложа руки: спецслужбы ГДР подкупили однажды одного депутата бундестага, чем спасли канцлера Вилли Брандта от импичмента», — отмечает журналист.

Но сегодня в Германии — полный релакс. Россия в выборы не вмешалась.

«То ли в Кремле поняли, что Меркель не свалить никакими силами, то ли подействовал негативный пример Трампа, которого русские продвинули, а он оказался далеко не той фигурой, которая им была нужна, но от внесения киберпоправок в результаты голосования Кремль отказался», — резюмирует автор. И через паузу добавляет: «Но скорее всего, опасения просто были чрезмерно раздуты. Что тоже могло оказаться игрой Москвы».

Напомним, 24 сентября в Германии прошли выборы в бундестаг. По итогам голосования будет сформировано новое правительство и назначен федеральный канцлер. По официальным предварительным результатам выборов в парламент Германии — бундестаг — блок ХДС/ХСС набрал 33%, что хуже результата прошлых выборов, СДПГ с 20,5% голосов уходит в оппозицию, третьей стала правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 12,6%.