Московская область, 25 сентября, 2017, 19:15 — ИА Регнум. Крупнейший российский коммерческий банк — Сбербанк в 2018 году планирует начать использовать психометрическую оценку профилей своих клиентов в соцсетях при анализе потребностей, их поведения и кредитоспособности. Об этом сегодня, 25 сентября, заявил журналистам заместитель председателя совета Сбербанка Александр Ведяхин на заседании совета по законодательному обеспечению цифровой экономики при председателе Государственной думы.

Юлия Комбакова ИА Красная весна Сбербанк

Во время своего выступления на заседании совета Ведяхин заявил, что в Сбербанке внимательно изучили опыт профессора Стэнфордского университета (США) Михаила Косински, который разработал систему анализа профиля пользователей соцсетей на основе их активности.

Косински утверждает, что с помощью его системы на основании одного только профиля в социальной сети можно описать особенности характера его владельца, предсказать реальный пол, сексуальную ориентацию, цвет кожи и даже политические предпочтения. Всеобщего признания данная система пока не получила.

Тем не менее Ведяхин заявил, что Сбербанк сейчас активно тестирует внедрение психометрии, а в «промышленную эксплуатацию» она будет введена в 2018 году.

Также Ведяхин рассказал, что в Сбербанке выделили несколько признаков, в соответствии с которыми используется тот или иной способ коммуникации с клиентом. С помощью искусственных нейронных сетей проводится анализ профиля клиента Сбербанка в социальных сетях.

На основе анализа профиля и поведения человека в соцсетях нейросеть указывает, экстраверт он или интроверт, насколько ему свойственны такие ключевые для банка характеристики, как открытость, терпимость и добросовестность.

Далее эти данные используются для выбора типа коммуникации с клиентом.

«Очевидно, что с экстравертами должна быть совершенно другая коммуникация, чем с интровертом», — пояснил Ведяхин.

Кроме того, анализировать клиентов банк будет с помощью оценок, которые они ставят в социальных сетях.

«27 ваших лайков могут определить вас точнее, чем коллега по работе, 44 — чем сосед по квартире, 58 — чем супруг, а среднее количество лайков, которое человек выставляет — 227. Таким образом, соцсети знают про всех нас гораздо больше, чем наши родственники и даже супруги», — сказал Ведяхин, рисуя тем самым страшную картину размывания неприкосновенности частной жизни человека.

Таким образом, причиной отказа в выдаче кредита отныне может стать случайно поставленный «лайк» или сомнительная фотография.

«Если человек лайкает тюремные четки, «Владимирский централ», вряд ли ему стоит сразу одобрять кредиты, скорее всего, надо будет еще раз посмотреть», — подытожил Ведяхин.