Москва, 25 сентября, 2017, 21:18 — ИА Регнум. Рутинное учение «Запад», которое уже неоднократно в разные годы проводилось на территории России и Белоруссии, в этом году из-за мощной медийной атаки как на самом Западе, так и прозападных сил в республике, «выливших более четырех тысяч вагонов грязи на эти учения, но так и не помешавших их провести», стало поистине рубежным, считает шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM и эксперт по Белорусии Юрий Баранчик.

Минобороны России Учение «Запад-2017»

«Оно показало, что Белоруссия, несмотря на то, что президент России Владимир Путин и даже министр обороны России Сергей Шойгу из-за собственного напряженного графика так и не нашли время приехать на Борисовский полигон в республику, обозначив Ленинградскую область центром проведения учений «Запад-2017», по-прежнему является союзником России», — отмечает эксперт.

По его словам, это «дорогого стоит», прежде всего, для самой Белоруссии, так как сегодня только Вооруженные силы России уберегают как белорусов, так и представителей других национальностей, живущих в республике, от расчленения страны по типу Югославии. Юрий Баранчик обращает внимание на то, что пока пропагандистская машина Запада, в том числе, в Белоруссии, пугала белорусского обывателя угрозой российского вторжения, и даже оккупации, на самом Западе — в Прибалтике, Польше и на Украине в течение последнего года прошло около 30 военных учений. Только последние военные учения в Польше «Дракон», проводившиеся параллельно «Западу-2017» собрали в полтора раза больше военных, чем «Запад-2017».

"По сути, весь последний год Запад осуществлял в самой непосредственной близи возле границ России свои военные маневры, однако в угрозах европейской безопасности обвинена исключительно Россия. Пусть Запад пока упивается своим медийным доминированием — на будущие бои в реальном измерении времени, если они будут, это нисколько не повлияет. Учения показали, как и с какими затратами вся военная машина НАТО в Европе будет опрокинута и уничтожена и за какие сроки», — заключает эксперт.

Напомним, стратегические учения «Запад-2017» проходили с 14 по 20 сентября на девяти полигонах России и Белоруссии. В маневрах участвовали порядка 12,7 тыс. военнослужащих, задействованы около 70 самолетов и вертолетов, а также до 680 единиц боевой техники.

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