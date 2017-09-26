Москва, 26 сентября, 2017, 04:41 — ИА Регнум. Среди новых мер в системе ОМС предполагаются долгосрочные тарифы на оплату медицинской помощи и разграничение тарифов страховой медицины в зависимости от «профилактической активности» застрахованного. В случае, если гражданин выбирает ДМС, должно происходить «уменьшение размера налогооблагаемой базы по месту работы» в виде налогового вычета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Врач

По мнению оргсекретаря профсоюза медицинских работников «Действие» Андрея Коновала, в предложенной Минздравом Стратегии отсутствуют такие стратегические задачи здравоохранения, как остановка тенденции к коммерциализации медицины и возрождение системы эффективной медицинской помощи.

«Добровольное медицинское страхование имеет право на существование, но это сфера частно-правовых отношений и коммерческой медицины, у которой собственные задачи, в отличие от национальной системы здравоохранения. «Налоговые» вычеты при ДМС — это ещё один «троянский конь» лоббистов медицинского бизнеса. Сокращение отчислений граждан в фонд ОМС и перераспределение этих средств в пользу коммерческой медицины ещё более подорвёт финансовую базу общественного сектора здравоохранения, который и так сегодня посажен на голодный паёк», — считает Коновал.

О других нововведениях в сфере здравоохранения и его оптимизации читайте в статье: Про «налоговые» вычеты при ДМС: ещё одно лобби медицинского бизнеса

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