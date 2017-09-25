Чарлстон, США, 25 сентября, 2017, 18:18 — ИА Регнум. Многодетная мать из Южной Каролины (США) 37-летняя Лаура Робинсон Гриффин для того, чтобы прокормить семью, отправилась на охоту и подстрелила взрослого 4-метрового аллигатора. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщает портал Miamiherald.com.

Аллигатор

Женщина отправилась на подобную охоту впервые. Она два часа высматривала хищника в болоте и, когда аллигатор показался, подцепила его специальным крюком. Однако рептилия сорвалась и Гриффин снова пришлось высматривать добычу. Ещё через час аллигатор показался вновь.

Во второй раз охотница воткнула в крокодила сразу три крюка, после чего его удалось вытащить на поверхность воды.

«Меня постоянно спрашивают, испугалась ли я? Нет, я не испугалась. Я была напугана», — рассказывает Гриффин.

Когда аллигатор полностью показался из воды, стало понятно, что это довольно крупная особь длиной в 4 метра.

«В нашей лодке пять метров. Когда аллигатор показался на поверхности, я увидела, что он почти такой же длинный. Я выстрелила в него не один раз, я выстрелила три раза. Если уж класть такое в лодку, то нужно быть уверенным, что оно мертво», — рассказывает многодетная мать.

По её словам, хищника она убила не ради забавы, а для прокорма семьи.

«Мяса хватит на год. Мы убиваем не для забавы, а добываем мясо», — подчеркнула Гриффин.

Стоит отметить, что власти Южной Каролины каждый год устраивают охоту на аллигаторов, чтобы контролировать их численность. В нынешнем сезоне самую крупную особь подстрелила Гриффин. В прошлом году одному охотнику удалось застрелить аллигатора, который был на 26 см длиннее.