Референдум о независимости Иракского Курдистана: явка — 65% избирателей
Багдад, 25 сентября, 2017, 18:04 — ИА Регнум. Не менее 65% избирателей проголосовали на референдуме по вопросу независимости Иракского Курдистана, сообщает 25 сентября агентство RT, ссылаясь на заявление Высшей независимой комиссии по выборам и референдуму.
По информации комиссии, явка в 65% избирателей зафиксирована на 16:00 по местному времени. Всего правом голоса обладает 5,2 млн жителей региона.
Как сообщало ИА REGNUM, в Иракском Курдистане 25 сентября открылись участки для голосования на референдуме по вопросу независимости. Голосование будет проходить до 18:00 по местному времени.
В референдуме примут участие три курдские провинции Ирака, население спорных территорий, включая нефтеносный Киркук.
Категорически против этого референдума уже высказались Турция, Иран, а также правительства Ирака и Сирии.
Однозначную поддержку самоопределения Иракского Курдистана выразил Израиль.
Франция, США и Россия заняли более сдержанную позицию по этому вопросу.