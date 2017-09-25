Багдад, 25 сентября, 2017, 18:04 — ИА Регнум. Не менее 65% избирателей проголосовали на референдуме по вопросу независимости Иракского Курдистана, сообщает 25 сентября агентство RT, ссылаясь на заявление Высшей независимой комиссии по выборам и референдуму.

Курды

По информации комиссии, явка в 65% избирателей зафиксирована на 16:00 по местному времени. Всего правом голоса обладает 5,2 млн жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иракском Курдистане 25 сентября открылись участки для голосования на референдуме по вопросу независимости. Голосование будет проходить до 18:00 по местному времени.

В референдуме примут участие три курдские провинции Ирака, население спорных территорий, включая нефтеносный Киркук.

Категорически против этого референдума уже высказались Турция, Иран, а также правительства Ирака и Сирии.

Однозначную поддержку самоопределения Иракского Курдистана выразил Израиль.

Франция, США и Россия заняли более сдержанную позицию по этому вопросу.