Калининград, 26 сентября, 2017, 04:09 — ИА Регнум. Ряд тезисов, которые высказала в отношении Калининграда и орденского замка Кёенигсберг бывшая актриса, депутат Горсовета Калининграда от «Яблока» Александра Яковлева, свойственны немалой части местной интеллигенции, облеченной определенным общественным положением. О рассуждениях коллективной Яковлевой пишет редактор ИА REGNUM Андрей Выползов.

Советские бойцы ведут уличный бой на окраине Кёнигсберга. Апрель 1945 года

Утверждение Яковлевой о том, что она родилась именно в Кёнигсберге (который к моменту ее рождения уже более 10 лет был Калининградом), представляет собой один из вариантов поддержки идеи переименования города в Кёнигсберг. Продвигать такое предложение напрямую — избегаемая практика, но обходные маневры известны: если нельзя просто так взять — и дать городу другое название, нужно создать этот город хотя бы в виртуале. Например, родиться в нем, как Яковлева, или даже жить в нем, ставя соответствующую отметку на личной странице в соцсети. Затея, отдающая как минимум маргинальностью, в Европе, надумай поляк из Гданьска заявить, что живет в Данциге, а литовец из Клайпеды объявить своим родным городом Мемель. Так что это — «просто дань истории» или реваншизм?

Убеждение коллективной Яковлевой о том, что причина для восстановления замка Кёнигсберг — наличие в нем «русского следа», так как в замке был зал московитов, является типичной подменой понятий. В действительности «русский след» меркнет перед реальной сущностью замка, являвшегося объектом военного предназначения, символом агрессивного милитаризма западной цивилизации по отношению к цивилизации восточной.

Что стоит за главным пассажем — сравнением замка с восстановленным в Волгограде домом Павлова — читайте в статье: Предают и замалчивают: контраргументы «родившимся в Кёнигсберге»

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