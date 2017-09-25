Ростов-на-Дону, 25 сентября, 2017, 17:44 — ИА Регнум. Общественные обсуждения и публичные слушания являются важной частью реализации проектов в сфере градостроительства. И необходимо понимать, что переход от публичных слушаний к общественному обсуждению не означает отказ от учета общественного мнения. Как считает директор института социологии и регионоведения Южного федерального университета Антон Сериков, согласно законопроекту, который Госдума приняла в первом чтении, произойдет трансформация этого института и частичный переход этого процесса в виртуальное пространство. Но при этом необходимо учесть множество обстоятельств, передаёт ИА REGNUM 25 сентября.

ИА REGNUM Ростов-на-Дону

«Цель этой трансформации заключается в привлечении широкой общественности. Онлайн-обсуждение и привлечение широкой интернет-аудитории — достаточно распространенное явление, которое применялась во многих сферах общественной жизни, но ранее этими инструментами пользовались в основном бизнес-организации. Уже достаточно давно существуют краудсорсинговые платформы и обсуждения общественно значимых проектов по широкому спектру вопросов, но подобные формы выбирались заказчиками самостоятельно»,— отметил собеседник.

По его словам, законопроект будет иметь некоторые оговорки, в том числе предусматривать, в ряде случаев, проведение публичных слушаний в форме собраний граждан и осуществлять отдельный учет мнения граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготовлен тот или иной проект. Но, даже если это не «особый» случай, все равно встреча с реальной аудиторией у исполнителя того или иного проекта должна состояться. Формой этой встречи будет проведение экспозиций, в период которых должны быть организованы консультации посетителей экспозиции и распространение информационных материалов о проекте.

Эксперт выделил в качестве основных антитезисов к принятию этого законопроекта два основных. Во-первых, это боязнь того, что данным голосованием можно будет манипулировать, «накручивая» голоса в том или ином конкретном случае. Во-вторых, ограничение участия в этом процессе тех, кто не умеет пользоваться интернет-пространством, и тех, у кого такой нет возможности в силу разных обстоятельств.

«Если на вторую группу критических замечаний можно ответить, приняв в законопроект указанные выше оговорки, то на первую группу сделать это затруднительнее. Важно создать условия, при которых все процедуры общественных обсуждений станут прозрачными, чтобы широкие слои населения были допущены к ним, и их точка зрения учитывалась», — высказался Антон Сериков.

Особенное внимание нужно обратить на обсуждение наиболее острых решений в сфере градостроительства, не превращая их в формальность.

«К примеру, на данном этапе в Ростове-на-Дону актуален вопрос с будущей застройкой места пожара в центре города. Необходимо, чтобы в той или иной форме, но обязательно учитывалось мнение горожан по этой проблеме. Градостроительные проекты такого рода, без учета мнений граждан, могут приводить к возникновению социальных конфликтов», — подчеркнул комментатор.

Стоит обратить внимание не только организаторов процесса обратной связи между властью и обществом, но и самих граждан на то, что от самой их активности тоже многое зависит. В пример Антон Сериков привёл сохранение и спасение визитной карточки южной столицы — мозаичных панно в подземных переходах Ростова-на-Дону.

Также важно внести в законопроект оговорки, касающиеся территорий, в которых нет доступа к всемирной паутине. В первую очередь речь идет о сельских поселениях.

«Не так давно в ряде районов Ростовской области проходили публичные слушания по поводу строительства Багаевского гидроузла, и если бы организаторы перевели его в виртуальное пространство, то большее количество участников не были бы вовлечены в участие по этому процессу, что значительно упростило бы принятие положительного решения по строительству», — заключил собеседник.

Напомним, законопроект, предполагающий отказ от публичных слушаний в сфере градостроительства, вызвал недовольство и множество вопросов.

«Этот законопроект в реальности такой же фонарь, как и сегодняшнее положение о публичных слушаниях. В реальности это чистой воды формалистика. Как существующий акт, так и предполагаемый», — с сожалением отметил ранее депутат Ростовской-на-Дону городской думы Анатолий Котляров.

Народный избранник дал понять, что мнение народа практически никогда не учитывается чиновниками. Если власть имущие уже наметили планы, то возмущением жителей их не остановить на половине пути.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект предполагает перейти от процедуры публичных слушаний по отдельным вопросам градостроительной деятельности к процедуре общественных обсуждений, в том числе с использованием интернета. То есть уже часть населения не сможет высказать свою позицию по той или иной инициативе.

Вся процедура, по мнению большинства экспертов, предполагает риск того, что обсуждения станут инструментом манипуляции в случае, например, неблагоприятного исхода для заказчика публичных слушаний, и власти смогут всё нивелировать большим количеством голосов «за», полученных якобы с помощью интернет-голосования.