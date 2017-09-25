Москва, 25 сентября, 2017, 17:36 — ИА Регнум. Гибель российского военачальника, гвардии генерал-лейтенанта Сухопутных войск Вооружённых сил Российской Федерации Валерия Асапова на территории Сирии стала результатом двуличной политики США, проводимой в этой стране. Такое заявление сделал журналистам сегодня, 25 сентября, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Рябков.

Минобороны России Сирия

Как ранее сообщало ИА REGNUM, генерал Асапов погиб в Сирии при обстреле со стороны террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе города Дейр-эз-Зора.

Известно, что Асапов, который был старшим группы российских военных советников, находился на командном пункте 5-го добровольческого штурмового корпуса сирийской армии. Он помогал правительственным вооруженным силам в управлении операцией по освобождению Дейр-эз-Зора.

В результате разрыва минометного снаряда генерал получил смертельное ранение.

Аспов был представлен к государственной награде посмертно.

По словам Рябкова, данная трагедия — это та плата кровью, которую платит Россия за двуличие американской политики в борьбе с международным терроризмом.

Напомним, накануне Министерство обороны России представило доказательства того, что американский спецназ координирует свои действия с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии и беспрепятственно базируется на территории, занятой террористами.

Более того, США приказывают сирийской оппозиции и отрядам курдов остановить боевые действия против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для того, чтобы террористы смогли сконцентрировать свои силы на сдерживании наступления сирийской правительственной армии.

«Факт, к сожалению, налицо, и он очень тревожный. Мы убедились в очередной раз, что американская сторона, декларируя, что заинтересована в ликвидации запрещенной в РФ группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ — ИА REGNUM ) и победе над террористами в Сирии, фактически некоторыми своими действиями демонстрирует обратное, а именно, что некоторые политические и геополитические задачи для Вашингтона важнее», — дипломатично заявил Рябков.