Москва, 27 сентября, 2017, 01:06 — ИА Регнум. Некогда особо популярный у крупных иностранных инвесторов Китай ныне находится в ситуации, когда часть трудоемких производств постепенно покидает страну в поисках более низких издержек. Одновременно стремление правительства КНР привлечь высокотехнологичных инвесторов становится всё сложнее реализовывать в силу проблем, связанных с правами на интеллектуальную собственность. Об этом сообщает South China Morning Post. Ситуацию анализирует обозреватель ИА REGNUM Саркис Цатурян.

Gage Skidmore Стивен Бэннон

С января по июль текущего года, согласно информации министерства торговли Китая, прямые иностранные инвестиции в страну составили $72,1 млрд, что на 6,5% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Повысить доверие к себе со стороны крупных инвесторов из США и Евросоюза Китаю пока не помогает даже обнародование статистики, согласно которой за последнее время Пекин пересмотрел более десяти действующих законов, учредил суды по правам интеллектуальной собственности и расследовал 1,3 млн дел. Кроме того, среди возможных инвесторов время от времени пытаются посеять тревогу Белый дом и американское казначейство, пугая их валютными манипуляциями и демпингом со стороны монетарных властей и промышленников КНР.

Бывший советник Трампа Стив Бэннон утверждает, что Америка находится в состоянии «экономической войны» с Китаем. По его словам, последние четверть века инвестиции и экспорт, на которых строилась экономическая модель Китая, финансировались за счет простых американцев — рабочего и среднего классов.

«Вы не сможете понять причины Brexit и других событий 2016 года, если не понимаете, что Китай экспортировал свою дефляцию, он экспортировал свои избыточные мощности», — уверен Бэннон.

Подробнее о жестком настрое, к которому Бэнннон призывает в отношениях с Китаем, читайте в статье: Трамп капитулирует: США отказываются от торговой войны с Китаем

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