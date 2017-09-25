Астана, 26 сентября, 2017, 02:59 — ИА Регнум. Если Россия всегда встречается только с кандидатом от действующей власти, то Казахстан решил поступить иначе. Действительно, такая тактика может оказаться далеко не выигрышной. Власть, например, в Киргизии, меняется быстро, коалиции живут и того короче, да и оказываемая одному кандидату особая поддержка может привести к чрезмерному завышению у кандидата чувства его значимости, что чревато нарушением достигнутых ранее договоренностей.

Kremlin.ru Нурсултан Назарбаев

При этом ряд факторов делает Киргизию важным для Казахстана государством. Это и вопросы водных ресурсов, и приграничная торговля, и казахстанская собственность в Киргизии (уже становившаяся причиной конфликтов), и налаженные торговые связи, и туризм, и трудовая миграция из Киргизии в Казахстан, и ее коммуникационная зависимость от соседа, и многое другое, вплоть до связей между джихадистами обоих государств.

Что определяет новую эпоху отношений Киргизии и Казахстана, читайте в статье: Какое Казахстану дело до выборов в Киргизии?

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