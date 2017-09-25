Иваново, 25 сентября, 2017, 17:30 — ИА Регнум. Около полумиллиарда рублей направили на подготовку к отопительному сезону 2017−2018 годов в Ивановской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Задачу по своевременному началу отопительного сезона в учреждениях социальной сферы и жилых домах во всех муниципальных образованиях поставил губернатор Ивановской области Павел Коньков в ходе заседания правительства региона. Вопрос о готовности жилищно-коммунального хозяйства области к работе в осенне-зимний период в правительстве региона обсуждался в понедельник, 25 сентября.

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И.о. начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области Ирина Костромская сообщила, что на данный момент из 455 источников теплоснабжения подготовлено 440 котельных, или 98%. Центральные тепловые пункты и тепловые насосные станции готовы на 93%, тепловые сети — на 99%, водопроводные сети — на 95%.

В рамках подготовки к отопительному сезону в этом году заменено 37,2 км ветхих тепловых сетей, 42 км ветхих водопроводов, 22 км канализационных сетей, 45 км электрических сетей. Выполнен текущий и капитальный ремонт 480 котлоагрегатов, восстановлена тепловая изоляция на 26 км тепловых сетей, произведен ремонт оборудования на 95 источниках водоснабжения, 70 насосных станциях, 230 трансформаторных подстанциях. Всего на эти цели направлено 470 млн рублей.

С нового отопительного сезона в двух муниципальных образованиях Ивановской области обеспечивать теплоснабжение потребителей будут новые котельные: газовая заработает в селе Писцово Комсомольского района и пеллетная — в Мугреевском Южского района. Обе котельные построены за счет привлечения частных инвестиций, общий объем которых составил 68 млн рублей.

Для обеспечения устойчивой и надежной работы предприятий жилищно-коммунального комплекса, оперативного устранения повреждений и ликвидации возможных аварийных ситуаций при прохождении отопительного сезона сформирован областной фонд материально-технических ресурсов. В муниципалитетах также созданы резервы материально-технических ресурсов на общую сумму порядка 12 млн рублей, аварийно-ремонтные бригады оснащены необходимыми материалами и оборудованием, подготовлен спецавтотранспорт. В муниципальных образованиях на объектах коммунальной энергетики сформированы запасы каменного угля и топочного мазута.

Между тем, Ирина Костромская назвала муниципалитеты, которые до сих пор не заключили договоры на поставку топлива, конкурсные процедуры еще продолжаются. В их числе — город Тейково, Заволжский, Приволжский и Юрьевецкий районы. По словам главы Юрьевецкого района Юрия Тимошенко, 45-суточный резерв топлива в этом муниципальном образовании создан, угрозы срыва отопительного сезона нет.

Для поддержки муниципалитетов губернатор Павел Коньков поручил создать запас топлива в областном фонде материально-технических ресурсов. Он распорядился в адрес профильных ведомств незамедлительно проработать этот вопрос.

Проблемой остается задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы, причем, как отмечалось, наибольшую долю этого долга занимают неплатежи населения.

«Вместе с тем, работа ведется, и в ряде муниципальных образований — положительная практика взыскания задолженности. В их числе Юрьевецкий и Шуйский районы, в Фурмановском районе задолженность практически ликвидирована», — отметила Ирина Костромская.

Павел Коньков также поручил направить средства областного бюджета в муниципалитеты в качестве субсидий на погашение межтарифной разницы, возникающей при установлении льготных тарифов для населения. За счет этих субсидий, как отметил губернатор, главы на местах должны урегулировать вопросы задолженности перед поставщиками ресурсов. Средства на субсидирование предусмотрят в областном бюджете, соответствующий законопроект о внесении изменений в облбюджет, как ожидается, будет рассмотрен депутатами Ивановской областной думы уже в октябре. Губернатор поручил зампреду правительства Любови Яковлевой проконтролировать эту работу.

Глава региона поднял актуальный вопрос получения муниципалитетами паспортов готовности к отопительному сезону. Соответствующую работу Ростехнадзор ведет уже с середины сентября. Павел Коньков также поручил скорректировать программу капитального ремонта.

«Впредь недопустимо, когда капремонт тепловых сетей приходится на осень и препятствует подготовке к отопительному сезону», — заключил губернатор.