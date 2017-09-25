Киев, 26 сентября, 2017, 02:24 — ИА Регнум. После обещания премьер-министра Украины Владимира Гройсмана уйти в отставку, если парламент не примет правительственный вариант пенсионной реформы, вице-премьер Украины Павел Розенко заверил, что с 1 октября Пенсионный фонд пересчитает пенсии вне зависимости от того, как проголосует Рада за пенсионную реформу. Реформу в стране, где дефицит Пенсионного фонда составляет 140 млрд грн. (более $5,3 млрд), что равно 40% его потребностей, освещает в своей статье Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Проблема

«С 1 октября 5 миллионов 620 тысяч украинских пенсионеров получат повышенную пенсию, и достаточно существенную. Если я этого не выполню, пожалуйста, я готов тогда уйти в отставку. Но я знаю, что я это сделаю», — сказал Гройсман.

Вслед за ним вице-премьер Павел Розенко заверил, что с 1 октября Пенсионный фонд пересчитает пенсии вне зависимости от того, как проголосует Рада за пенсионную реформу.

Однако, несмотря на обещания перерасчета, для гражданам Украины остается неизбежным повышение страхового стажа и снижение коэффициента начисления пенсии. Законопроект в нынешней редакции предполагает, что с 2018 года отправиться на заслуженный отдых в 60 лет смогут только граждане со страховым стажем в 25 лет, а к 2028 году — с 35-летним стажем. Те, у кого минимальный стаж не заработан, останутся без пенсий — на социальной помощи.

«Это не реформа, а сплошной обман. Через три месяца очень многие украинцы будут недополучать пенсию из-за увеличения страхового стажа. Ведь согласно этой «реформе», повышение страхового стажа является завуалированным увеличением пенсионного возраста. Сегодня со стороны правительства происходит шантаж и обман общества, ведь осовременивание пенсий — это чисто техническая процедура. Непонятно, почему ее связывают с принятием реформы. Правительство обязано осуществить осовременивание пенсий, учитывая уровень инфляции», — уверен сопредседатель парламентской фракции «Оппозиционного блока» Юрий Бойко, считающий, что нововведения приведут к еще большему обнищанию украинцев.

О других деталях и последствиях пенсионной реформы на Украине читайте в статье: Пенсионная реформа на Украине — мина, заложенная под правительство

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