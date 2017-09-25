Москва, 26 сентября, 2017, 01:12 — ИА Регнум. Ожидаемый в ноябре визит президента США Дональда Трампа в Пекин поможет урегулировать торговые и другие споры между странами, увеличить американские инвестиции в масштабную китайскую инфраструктурную инициативу «Шелкового пути». Такие надежды связывает с этим мероприятием посол КНР в США Цуй Тянькай. Об особенностях текущих отношений между двумя странами пишет обозреватель ИА REGNUM Саркис Цатурян.

Иван Шилов ИА REGNUM Китайская экспансия

Цуй рассказал также о беспокойстве, которое вызывает в Китае восприятие «Шелкового пути» в качестве геополитической стратегии, в то время как Пекин позитивно смотрит на участие американских компаний в инфраструктурном строительстве.

«Когда обе стороны достигнут договоренностей по вопросам, с которыми мы имеем дело, перспектив и выгод от взаимной торговли будет больше. Китай ни с кем не хочет вести военную, торговую, валютную и любую другую войну. Тем более с Соединёнными Штатами», — заявил китайский дипломат.

Заявления делаются в период, когда торговый представитель США Роберт Лайтхазер приступил к расследованию в отношении возможных нарушений Китаем прав американских корпораций в области интеллектуальной собственности.

«Есть одна проблема, которая значительно сложнее, чем те, которые были в прошлом, и это Китай. Масштаб скоординированных усилий КНР по развитию своей экономики, субсидированию, созданию национальных флагманов в сфере промышленности, принуждение к передаче технологий и негативное влияние на рынки всего мира представляют собой беспрецедентную угрозу для глобальной торговой системы», — заявляет Лайтхазер.

Стремление Китая добиться от США поддержки своего крупнейшего проекта без особых предварительных условий и без угроз его срыва выглядит тем яснее в свете сделанного Народным банком Китая предписания в адрес национальных банков «прекратить в соответствии с санкциями ООН предоставлять финансовые услуги новым северокорейским клиентам и сворачивать кредитные линии с нынешними клиентами из КНДР».

Мера заслужила благодарную оценку Трампа и вопрос — а на что же Китай разменивает Северную Корею? Читайте в статье: США встают на «шелковый путь»: почему Китай «разменивает» КНДР на Сингапур

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