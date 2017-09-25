Москва, 25 сентября, 2017, 17:10 — ИА Регнум. Отмена внутрисетевого и национального роумингов при использовании мобильной связи в России не должна привести к росту тарифов, а Федеральная антимонопольная служба (ФАС) всеми силами поможет снять барьеры для развития бизнеса операторов связи. Об этом сегодня, 25 сентября, заявил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев после совещания по этому вопросу с Министерством связи и массовых коммуникаций РФ.

Цитата из к/ф «Мимино». реж. Георгий Данелия. 1978. СССР Звонок

Артемьев рассказал, что ФАС достигла договорённости с крупнейшими операторами мобильной связи о том, что положение потребителей ни в коем случае не ухудшится после отмены роуминга в России. Он напомнил, что для потребителя одним из главных индикаторов является цены на услуги связи и качество самой связи.

«То, что произойдет после отмены роуминга, на самом деле не приведет к тому, что кому-то вдруг придется платить больше. Это недопустимая вещь, этого не будет», — пообещал Артемьёв.

Чтобы как-то компенсировать операторам мобильной связи некоторое снижение их прибылей из-за отмены роуминга, ФАС будет всячески способствовать снятию «ненужных дополнительных барьеров» для операторов связи.

«На этом сосредоточимся очень сильно. Компании делают шаг навстречу потребителю и теряют определенные ресурсы. Мы постараемся помочь им от имени правительства, чтобы эти барьеры были сняты, чтобы они расширили свой бизнес, могли больше зарабатывать на обороте», — обещает глава ФАС.

Артемьев считает, что благодаря этим мерам «все останутся в хорошем настроении».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава ФАС Артемьев в июне 2017 года заявил, что в России вообще не должно быть никакого роуминга — ни внутрисетевого, ни национального. Он заявил, что ФАС будет добиваться изъятии из российского законодательства юридического термина «роуминг».

По мнению главы ФАС, внутри России, а позднее и в рамках Таможенного союза роуминг использоваться не должен. Такое явление, как наличие роуминга в регионах России, по меньшей мере «позорно», считает Артемьёв.

«Что, не в своей стране живем, что ли?» — эмоционально отметил глава ФАС.

В качестве примера Артемьев привел Европейский союз, где в 2017 году отменили роуминг на уровне всего наднационального объединения.

Стоит отметить, что Россия действительно остается одной из немногих стран, где действует внутрисетевой и национальный роуминг. Пользователи мобильной связи могут осуществлять звонки в рамках своего тарифа только в пределах одного региона, а в России — 85 субъектов Федерации. При выезде с территории региона, где была приобретена Sim-карта, или при звонках на номера другого региона операторы мобильной связи взимают дополнительную плату (это и есть роуминг).

Однако министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров после совещания с руководством ФАС был не столь оптимистичен, как Артемьев.

Во-первых, он заявил, что министерство поддержит отмену роуминга только в том случае, если найдет подтверждения улучшению положения абонентов — когда цены на связь не вырастут, при этом тарифы станут прозрачными.

Никифоров подчеркнул, что если подобные подтверждения найдены не будут, Минкомсвязи не станет рассматривать отмену роуминга.

«Допустим, если это окажется технически или экономически невозможно, то мы будем против ультимативных решений ради лозунга по отмене роуминга сделать так, чтобы пострадали наши абоненты», — сказал Никифоров.

Он считает, что отмена роуминга не может быть самоцелью и не должна приводить к росту цен на услуги связи в России.