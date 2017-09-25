Магас, 25 сентября, 2017, 17:04 — ИА Регнум. В Ингушетии обнаружены останки чеченского террориста, главаря боевиков Доку Умарова. Его личность определена предварительно, передает РЕН ТВ. Точно установить принадлежность останков предстоит экспертам. В настоящее время они направлены в судебно-медицинский центр в Москве.

Доку Умаров

По данным телеканала, операция по извлечению тел нескольких боевиков была проведена в Ингушетии в конце прошлой недели. Предварительно считают, что одно из тел принадлежит главарю бандподполья Доку Умарову, который в 2007 году объявил себя «эмиром Имарата Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). ФБР США называли Умарова одним из 10 самых опасных террористов мира. На его счету такие преступления, как взрывы в московском метро и теракт в аэропорту Домодедово.

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Напомним, информация о смерти Умарова не раз появлялась в сообщениях СМИ, о ней заявлял глава Чечни Рамзан Кадыров. В январе 2014 года Кадыров заявил, что у него есть информация, что «эта «крыса» по имени Доку» был тяжело ранен и в последующем скончался. По словам чеченского лидера, труп бандита не найден по той причине, что тело хорошо спрятано.

Точно подтвердить факт смерти Умарова могут, как отметил Кадыров, небольшое количество людей, в том числе «эмир» Кабардинский и те люди, которые обеспечивали его безопасность.

В апреле 2014 года о том, что террорист убит, сообщал директор ФСБ Александр Бортников.

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Тело Доку Умарова искали в горно-лесистом массиве на стыке административной границы с республикой Ингушетия, сообщил глава Чечни. Также от отметил, что одним из подтверждений нейтрализации главаря боевиков Доку Умарова является обряд принятия соболезнований, который провели в Турции его родные.

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