Петрозаводск, 25 сентября, 2017, 17:02 — ИА Регнум. Артур Парфенчиков сегодня, 25 сентября, официально вступил в должность главы Республики Карелия, которую он занял по итогам прямых выборов 10 сентября 2017 года. Торжественная церемония состоялась в реконструированном здании Национальной библиотеки Карелии, сообщает портал органов власти Карелии.

Gov.karelia.ru Артур Парфенчиков

Положив правую руку на Конституцию Республики Карелия в окладе из карельской березы, Артур Парфенчиков произнес слова присяги. В числе приглашенных в зале находились депутаты Законодательного собрания и судьи Конституционного суда Республики Карелия. Со вступлением в должность нового главу от имени президента РФ Владимира Путина поздравил полномочный представитель главы государства в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов.

В ответном слове Артур Парфенчиков выразил благодарность избирателям республики и заверил, что будет трудиться в интересах всех жителей Карелии, какие бы политические взгляды они не разделяли.

«Мы находимся в начале важного стратегического пути, и то, как мы пройдём этот путь — зависит исключительно от нас с вами. Красивая, комфортная, сильная Карелия — наша общая задача, и мы ее решим!» — такими словами завершил Артур Парфенчиков свое первое выступление в роли главы Республики Карелия.

Напомним, 10 сентября за Парфенчикова проголосовали 61,34% избирателей Карелии, принявших участие в выборах главы республики.

Сегодня же Артур Парфенчиков утвердил новую структуру регионального правительства.

«Правительство в республике должно формироваться открыто и гласно. За семь месяцев мы проанализировали, насколько эффективно работает каждое министерство и каждый госкомитет, и сегодня представили новую структуру органов исполнительной власти», — сообщил глава Карелии на своей странице в Facebook.

Как решил новый глава республики, министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии отныне будет возглавлять один из вице-премьеров. Это подчеркивает значимость, которую новое правительство придает возрождению сельхозпроизводства в Карелии.

Выделены в отдельные органы власти Управление по туризму и Управление по госзакупкам. Ключевые республиканские надзорные функции выведены из министерств и сконцентрированы в Государственном комитете по строительному, жилищному и дорожному надзору. По мнению Артура Парфенчикова, таким образом должна повыситься ответственность работы в этих отраслях.

Профилактикой коррупционных нарушений в органах исполнительной власти займется непосредственно администрация главы республики.

«Благодаря этим изменениям правительство Карелии будет сконцентрировано на главных направлениях развития республики, — пояснил Артур Парфенчиков. — Изменение структуры правительства — лишь начало пути по наведению порядка в республике, обеспечению ее развития и улучшению качества жизни, которых ждут от нас жители Карелии».