Санкт-Петербург, 25 сентября, 2017, 16:36 — ИА Регнум. Подведомственная Смольному «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» объявила конкурс на разработку комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) в Северной столице. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), курирующем работу Дирекции.

Дарья Драй ИА REGNUM Ночной Невский проспект

Общая стоимость работ по созданию схемы оценена в 39 млн рублей. Работы будут выполняться в три этапа. Конечный срок выполнения — декабрь 2019 года.

Итогом работы должен стать документ, определяющий среднесрочные (на 6−10 лет) и долгосрочные (на срок до 15 лет) развития транспортной инфраструктуры Петербурга. Подходы, заложенные в разработку схемы, будут использованы и при создании проектов перспективного развития территорий.

Победитель конкурса должен будет провести сбор сведений о существующей транспортной ситуации, проанализировать перспективы развития городской среды и разработать предложения по развитию транспортного комплекса Санкт-Петербурга.

В том числе, разработчикам схемы предстоит проработать вопросы введения одностороннего движения, обустройства выделенных полос для движения маршрутных транспортных средств, развития велоинфраструктуры и пешеходного движения, введения зон платной парковки и других мероприятий по развитию транспортной среды города.

Документ разрабатывается на базе решений, предусмотренных Концепцией развития транспортной системы Санкт-Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2017 года КРТИ Санкт-Петербурга опубликовал материалы Концепции развития транспортной системы города на Неве. В них обозначены перспективные станции и линии метрополитена, схемы развития улично-дорожной сети и городского общественного транспорта.

Помимо схем будущей транспортной инфраструктуры, в рамках Концепции сформирован поэтапный перечень мероприятий по развитию городского пассажирского транспорта и улично-дорожной сети.