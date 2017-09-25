Кострома, 25 сентября, 2017, 16:12 — ИА Регнум. 32% средних и крупных предприятий Костромской области закончили 2016 год с убытками. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщил «Костромастат», передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Суммарные убытки предприятий Костромской области с 1995 по 2016 год

Согласно опубликованным данным, по итогам 2016 года число крупных и средних организаций, заявивших об убытках, сократилось. Их доля в общем числе подобных предприятий снизилась с 35,6% (2015 год) до 31,8% в 2016 году. При этом доля убыточных малых предприятий незначительно увеличилась (с 23,6 до 24,3%).

С 2015 по 2016 год сократились убытки крупных и средних организаций. Если в 2015 году суммарные убытки оценивались в 3,2 млрд рублей, то в 2016 году этот показатель равнялся 1,86 млрд.

При этом убытки малых и микропредприятий Костромской области заметно выросли. За год этот показатель увеличился более чем в 2 раза — с 4,05 до 8,5 млрд рублей.

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Сумма убытков малых предприятий устойчиво растет с 2012 года. При этом доля убыточных предприятий данной категории постоянно снижается с 1999 года.

По данным за январь-июль 2017 года, чистая прибыль всех костромских организаций составила 4.13 млрд рублей. При этом из общего количества предприятий Костромской области об убытках сообщили 36,4%. Сумма убытка составила 940,7 млн рублей.

Для сравнения — за весь 2016 год чистая прибыль всех костромских организаций составила 13,6 млрд рублей. Доля убыточных организаций — 30,9%, сумма убытков — 1,26 млрд.