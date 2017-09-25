Ярославль, 25 сентября, 2017, 16:07 — ИА Регнум. Ярославская антимонопольная служба изучает законность повышения стоимости техобслуживания АО «Газпром газораспределение Ярославль» на 58, 8%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении федеральной антимонопольной службы Ярославской области.

Pixabay.com Газовики компенсировали расходы на выезд в районы

В антимонопольную службу региона поступили коллективные жалобы от жителей Кузнечихинского сельского поселения и Некрасовского района Ярославской области, а также управляющей компании сельского поселения Семибратово. В них сообщалось, что стоимость обслуживания газового оборудования выросла на 58,8% по сравнению с прошлым годом.

«Организация находится в Ярославле и для компенсации расходов на выезд Федеральная служба по тарифам установила поправочные коэффициенты, которые зависят от расстояния, на которое выезжают работники предприятия. Мы только начали проверку и уже обнаружили, что эти коэффициенты были завышены», — сказал корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Управления Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области Елена Щеглова.

Антимонопольный орган проверит соблюдение АО «Газпром газораспределение Ярославль» порядка ценообразования при определении стоимости технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Ярославским УФАС России запрошены документы, обуславливающие себестоимость технического обслуживания. Законность включения различных расходов в цену услуги будет проверяться в ходе заседание комиссии УФАС в октябре 2017 года.