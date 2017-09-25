Москва, 25 сентября, 2017, 16:02 — ИА Регнум. На фоне других противоречий в кавказском регионе между Россией и США в направлении Нагорного Карабаха между двумя странами наблюдается гораздо больше конструктивного взаимодействия, считает эксперт Российского совета по международным делам и Международного дискуссионного клуба «Валдай», американист Максим Сучков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«В 90-е гг. по многим параметрам Нагорный Карабах вообще можно было назвать «оазисом сотрудничества» этих двух стран. Заявления отдельных дипломатов, даже в столь высоком ранге, как уже экс-сопредседатель от США Ричард Хогланд по понятным причинам, всегда резонансны. Я помню, какую критичную реакцию вызывали в свое время у российских, да и у армянских дипломатов и общественности заявления другого бывшего американского сопредседателя Мэтью Брайзы. Однако, это не обязательно означает смену позиции страны по этому вопросу», — цитирует Сучкова агентство АрмИнфо.

По оценкам Сучков, пока что администрация Трампа занимается Нагорным Карабахом, как, впрочем, и многими другими вопросами «на автопилоте». В частности, на этой неделе прошли только первые слушания по номинации на пост помощника Госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсса Митчелла.

«Иными словами, у Соединенных Штатов нет пока даже аппаратных ресурсов. Для того, чтобы заниматься этим вопросом серьезно, нужно подождать какое-то время. Времени, к сожалению, судя по тем негативным тенденциям развития конфликта, которые мы наблюдаем в последнее время, не так много», — подытожил Сучков.