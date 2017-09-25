Россия – Белоруссия: к чему привели объятия Кадырова и Батьки: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 25 сентября, 2017, 17:00 — ИА Регнум.
- Комментарий последует: Путин внимательно следит за выборами в бундестаг;
- К чему привели объятия: Чечня замахнулась на очень серьёзные проекты;
- Сенсации не произошло: Порошенко возвращается из Вашингтона с пустыми руками;
- Россия выполняет свои обещания, а Латвия теряет грузооборот;
- Случилось-таки: глава Кремля уволил самарского губернатора Меркушкина;
- Ошибочка вышла: из Перми депортировали иностранных студентов.