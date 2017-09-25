Астрахань, 25 сентября, 2017, 15:32 — ИА Регнум. В Астрахани по вине водителя иномарки пострадали пассажиры маршрутного такси. Инцидент произошёл накануне, 24 сентября, на площади Шаумяна, передаёт ИА REGNUM.

30.мвд.рф Авария с участием маршрутки

В микроавтобус автомобиль Ford Focus въехал из-за того, что не уступил ему дорогу при развороте. От удара Ford Transit врезался в бетонную опору линии электропередачи.

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В результате пострадали шесть пассажиров маршрутного такси № 1с в возрасте от 17 до 42 лет. Пятеро из них с закрытыми черепно-мозговыми травмами и ушибами были доставлены в медицинские учреждения.

Как выяснилось, нарушитель ПДД — 21-летний гражданин одного из государств Северной Африки. Однако и водитель микроавтобуса оказался далеко не законопослушным автолюбителем. У него уже есть 11 неоплаченных штрафов, по двум из которых истёк установленный срок уплаты. За уклонение от исполнения административного наказания законом предусмотрено до 15 суток ареста.

В дорожном происшествии разбирается полиция. Вероятно, что нарушителю придется понести уголовную ответственность за причинение вреда здоровью граждан.

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Добавим, что, по словам очевидцев, уже сегодня, 25 сентября, очередная авария с участием маршрутного такси произошла на Старом мосту.

«Маршрутка притёрла Ладу. У поста ДПС, на подъёме на «Старый мост» в сторону города. Пассажиры маршруток с Трусово уже привыкли к подобному», — написал пользователь группы «Аварии Астрахани».

Между тем в регионе полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности пассажирских перевозок. Так, в сентябре инспекторы ДПС проверяли общественный транспорт, въезжающий в город через Старый и Новый мосты, а также на выезде с предприятий, осуществляющих выпуск на линию.

Всего в ходе рейда было выявлено 29 правонарушений. Треть из них — это управление транспортными средствами с неисправностями, при наличии которых эксплуатация категорически запрещена. Несколько водителей автобусов и маршрутных такси ездили без предрейсового технического и медицинского осмотра.

Также были выявлены нарушения правил перевозки пассажиров, которые ехали в переполненных маршрутных такси несмотря на отсутствие сидячих мест. В некоторых маршрутках запасной выход оказался либо захламлён, либо замок на дверце был попросту сломан. На четырёх автомобилях было установлено газовое оборудование без разрешения ГИБДД.