Турция готова к нормализации отношений с Германией
Анкара, 25 сентября, 2017, 15:30 — ИА Регнум. Турция, в отношениях которой с ФРГ в последнее время наблюдается значительно похолодание, готова сделать два шага навстречу Турции, если Берлин сделает один, сообщает Reuters.
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Реджеп Эрдоган и Ангела Меркель
С таким заявлением выступил глава МИД Турции МевлютЧавушоглу 25 сентября.
«Германии следует извлечь уроки из своих ошибок», — отметил он в интервью СМИ страны.
Напомним, в последнее время в отношениях между Берлиной и Анкарой наблюдается значительная напряженность. Стороны периодически выступают с заявлениями в адрес друг друга.
Более того, на фоне напряженности официальные лица ФРГ подчеркнули, что Турции не место в ЕС.
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