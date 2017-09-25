Анкара, 25 сентября, 2017, 15:30 — ИА Регнум. Турция, в отношениях которой с ФРГ в последнее время наблюдается значительно похолодание, готова сделать два шага навстречу Турции, если Берлин сделает один, сообщает Reuters.

Kurdpress.com Реджеп Эрдоган и Ангела Меркель

С таким заявлением выступил глава МИД Турции МевлютЧавушоглу 25 сентября.

«Германии следует извлечь уроки из своих ошибок», — отметил он в интервью СМИ страны.

Напомним, в последнее время в отношениях между Берлиной и Анкарой наблюдается значительная напряженность. Стороны периодически выступают с заявлениями в адрес друг друга.

Более того, на фоне напряженности официальные лица ФРГ подчеркнули, что Турции не место в ЕС.

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