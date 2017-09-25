Ярославль, 25 сентября, 2017, 15:19 — ИА Регнум. Ярославским ГИБДД проведена проверка по факту установки на улицах Ярославля рекламных урн (так называемых бин-боксов). Поверяющие пришли к выводу, что их размещение не соответствует нормативным требованиям, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Новые урны создают угрозу безопасности дорожного движения

В ответе на обращение жительницы Ярославля Елены Богдановой сказано, что урны размещаются на тротуарах и посадочных площадках в нарушение раздела 3 ГОСТ Р50 597−93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» и создают препятствия для движения пешеходов. Кроме того, в нарушение ГОСТа они размещены в треугольнике видимости для условий «пешеход-транспорт» и «транспорт-транспорт».

Как выяснила проверка, реклама, которая размещается на урнах, тоже нарушает требования ГОСТ к наружной рекламе на автомобильных дорогах.

В целях обеспечения должного уровня безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети в адрес мэрии Ярославля подготовлено соответствующее представление.