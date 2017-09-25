Тбилиси, 25 сентября, 2017, 15:19 — ИА Регнум. Новые перспективы сотрудничества между Грузией и Арменией были намечены и рассмотрены на встрече председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе с председателем Национальной ассамблеи Армении Ара Баблояном. Об этом Ираклий Кобахидзе заявил после встречи, которая состоялась в рамках визита спикера законодательного органа Армении в Тбилиси 25 сентября.

parliament.am Ираклий Кобахидзе и Ара Баблоян

Он выразил Армении благодарность за ту помощь и поддержку, которую армянские пожарные оказали Грузии во время тушения пожара в Боржомском ущелье в августе текущего года.

По оценке Ираклия Кобахидзе, взаимоотношения между Грузией и Арменией развиваются очень динамично и становятся интенсивнее.

«В этом году мы отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений между нашими странами, но наши народы связывают многовековые дружеские отношения. С учетом этой юбилейной даты визит господина спикера приобретает еще большую символическую нагрузку. Мы рады, что на протяжении последних десятилетий взаимоотношения между Грузией и Арменией развиваются очень динамично и становятся все более дружескими и продуктивными», — подчеркнул спикер грузинского парламента.

Кобахидзе особенно выделил роль межпарламентского сотрудничества в этом процессе и отметил, что на встрече с армянским коллегой была достигнута договоренность об учащении двусторонних визитов и дальнейшей активизации межпарламенских связей.

«Для Грузии приоритетны партнерские взаимоотношения с соседями, развитие мирных отношений, что очень четко зафиксировано в той резолюции о внешнеполитических приоритетах, которую парламент Грузии принял в декабре 2016 года. С учетом нашей многовековой истории мы очень высоко ценим связи между Грузией и Арменией. Путем усиления межпарламентских связей и парламентской дипломатии мы внесем свой вклад в еще большее упрочение этих связей», — заявил на пресс-конференции после встречи Ираклий Кобахидзе.

В свою очередь, председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян после встречи с грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе выразил надежду, что совместными усилиями Грузия и Армения сумеют добиться мира в регионе.

«У нас есть возможность для дальнейшего развития сотрудничества во многих сферах, взаимной помощи друг другу, взаимного обогащения. На встрече мы обсудили различные вопросы двусторонних отношений и наметили новые перспективы сотрудничества. Надеюсь, что совместными усилиями мы сумеем дать стимул дальнейшему развитию Армении и Грузии и установлению мира в регионе в пользу двух наших дружественных народов», — подчеркнул спикер законодательного органа Армении.

Делегация Национального собрания Армении прибыла в Тбилиси с визитом 24 сентября вечером. Официальные встречи она начала 25 сентября. В рамках визита Ара Баблоян встретится с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, католикосом-патриархом Всея Грузии Илией Вторым и министром иностранных дел Михаилом Джанелидзе. Запланирована также встреча с представителями армянской диаспоры. Визит армянской делегации завершится 26 сентября.