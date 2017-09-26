Санкт-Петербург, 26 сентября, 2017, 21:29 — ИА Регнум. В галерее «Борей» сегодня, 26 сентября, открылась выставка Михаила Шапиро «Как же — как же… Помню-помню…» Экспозиция приурочена к 70-летнему юбилею художника и посвящена его излюбленной теме — детским играм. Выставка продлится до 7 октября.

Михаил Шапиро «Счастливый билетик». Холст, масло

В своих работах Шапиро возвращается в пору детства, самозабвенно отдающегося игре. Несмотря на «детские» образы и антураж работ, выставка адресована уже повзрослевшему поколению, напоминая о давно минувших годах и о том, что непременно присутствует в жизни каждого ребенка — любимой игрушке. Художнику есть что сказать и детям, мечтающим повзрослеть, он учит их ценить и сберегать в памяти волшебные моменты, которые им уже не встретятся во взрослой жизни.

Михаил Шапиро «И без родителей не приходи»

В своих картинах Шапиро воскрешает буйные игры с товарищами по двору или классу, стараясь передать волнующую атмосферу тайного дружеского сговора.

Кроме обычных дворовых забав, художник изображает и более рискованные затеи, которые знакомы тем, кто хотя бы раз в жизни катался зайцем в трамвае и прикидывался на глазах у друзей глухонемым, встав навытяжку перед растерянным кондуктором.

Самокаты, снежки, самолеты, ружья, родительские зонтики-парашюты возвращаются во взрослую жизнь на короткое мгновение, напоминая о былом беззаботном веселье. Испуганные мальчишескими выходками одноклассницы, порванные в уличных боях пионерские галстуки, портфели и ранцы с картин художника невольно вызывают улыбку и заставляют ожить воспоминания о самом светлом периоде жизни.

Михаил Шапиро «Не сердись — дай списать». Холст, масло

Михаил Шапиро родился в Ленинграде в 1947 году. В 1991 году, под впечатлением от поездки в Израиль, Шапиро начал писать картины маслом. Первая персональная выставка состоялась в 1992 году в кинотеатре «Художественный». На сегодняшний день его картины хранятся в Мурманском музее современного искусства, Вологодском музее изобразительных искусств и Новгородской галерее современного искусства. Некоторые работы находятся в частных собраниях России, Израиля, Канады, США и Великобритании.