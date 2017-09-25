Ярославль, 25 сентября, 2017, 14:24 — ИА Регнум. Депутат ярославской областной Думы Павел Дыбин написал заявление о приеме на работу в региональный парламент на постоянной основе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сам народный избранник.

Дмтрий Савин (@) city-yaroslavl.ru Павел Дыбин

Павел Дыбин был избран депутатом Ярославской областной Думы в середине июля этого года по одномандатному округу № 9, который потерял своего представителя после перехода одномандатника по этому округу Ильи Осипова в депутаты Госдумы.

После того, как депутат муниципалитета и его же председатель Павел Дыбин победил на выборах, он написал заявление о приеме на работу в облдуму на профессиональной основе. Ежемесячная зарплата рядового депутата составляет боле 70 тыс. рублей, а руководящие работники комитетов или заместители председателя получают от 120 тысяч рублей.

«Я хочу полностью сосредоточиться на депутатской работе. Поэтому сейчас мои юристы готовят документы о продаже моей доли в бизнесе. Если меня примут на постоянную работу в областную Думу, то я покину руководящие должности в двух предприятиях, где я являюсь директором и заместителем директора. Я попросил Думу включить меня в состав комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления. Думаю, что мой опыт работы на посту председателя муниципалитета будет более востребован именно в этом комитете», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат облдумы, исполнительный директор ООО «7 Микрон» Павел Дыбин.

Завтра на очередном заседании Ярославской областной Думы будет рассматриваться вопрос о принятии недавно избранного депутата Павла Дыбина на работу на постоянную основу с получением зарплаты. Профильный комитет облдумы на днях принял положительное решение по этому поводу.