О чем молчат подростки: язык подрастающего поколения в графике
Санкт-Петербург, 26 сентября, 2017, 18:19 — ИА Регнум. В галерее «Борей» сегодня, 26 сентября, состоялось открытие выставки «О чём они молчат» Татьяны Быковой. Экспозиция продлится до 7 октября.
Работы Быковой о том, как взрослые и их подрастающие дети внезапно перестают понимать друг друга. Способ, каким автор раскрывает эту тему, близок и самим подросткам.
Все работы на выставке черно-белые. Такое цветовое решение было выбрано художницей для того, чтобы передать юношеский максимализм. Сюжеты картин напоминают зарисовки на полях школьных тетрадей. Однако техника исполнения скорее отсылает в большеформатным граффити или сложным концептуальным тату.
На своей выставке Быкова приоткрывает завесу подростковых тайн и обнажает проблемы юных, пытаясь ответить на вопросы, не раз возникающие в голове у их родителей. О чём молчат подростки, уединившись в многоэтажных кварталах? Что их тревожит, когда они погружаются в свое личное одиночество? Куда они спешат, выбегая из дома в вечерние сумерки?
Ответы заключены в самих картинах, однако то, что поймет подросток с первого взгляда, взрослому может показаться непонятным. Несмотря на всю простоту экспозиции, подростковый язык, на котором говорят полотна, может потребовать пояснений из уст тех, кому они посвящены.
Марина Быкова — петербургская художница. Работала художником-иллюстратором, реставратором культурных памятников и фасадов старинных зданий. Сейчас преподает рисунок и живопись в центре детского творчества.