Санкт-Петербург, 26 сентября, 2017, 18:19 — ИА Регнум. В галерее «Борей» сегодня, 26 сентября, состоялось открытие выставки «О чём они молчат» Татьяны Быковой. Экспозиция продлится до 7 октября.

Татьяна Быкова Графическая работа Татьяны Быковой

Работы Быковой о том, как взрослые и их подрастающие дети внезапно перестают понимать друг друга. Способ, каким автор раскрывает эту тему, близок и самим подросткам.

Татьяна Быкова Графическая работа Татьяны Быковой

Все работы на выставке черно-белые. Такое цветовое решение было выбрано художницей для того, чтобы передать юношеский максимализм. Сюжеты картин напоминают зарисовки на полях школьных тетрадей. Однако техника исполнения скорее отсылает в большеформатным граффити или сложным концептуальным тату.

Татьяна Быкова Графическая работа Татьяны Быковой

На своей выставке Быкова приоткрывает завесу подростковых тайн и обнажает проблемы юных, пытаясь ответить на вопросы, не раз возникающие в голове у их родителей. О чём молчат подростки, уединившись в многоэтажных кварталах? Что их тревожит, когда они погружаются в свое личное одиночество? Куда они спешат, выбегая из дома в вечерние сумерки?

Татьяна Быкова Графическая работа Татьяны Быковой

Ответы заключены в самих картинах, однако то, что поймет подросток с первого взгляда, взрослому может показаться непонятным. Несмотря на всю простоту экспозиции, подростковый язык, на котором говорят полотна, может потребовать пояснений из уст тех, кому они посвящены.

Татьяна Быкова Графическая работа Татьяны Быковой

Марина Быкова — петербургская художница. Работала художником-иллюстратором, реставратором культурных памятников и фасадов старинных зданий. Сейчас преподает рисунок и живопись в центре детского творчества.