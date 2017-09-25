Новосибирск, 25 сентября, 2017, 13:45 — ИА Регнум. В Новосибирской области политики не исключают, что губернатор региона Владимир Городецкий вскоре покинет свой пост, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По мнению некоторых экспертов, сейчас он находится в зоне риска, так же как и глава Красноярского края Виктор Толоконский.

Правительство Новосибирской области Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий

Политический обозреватель «Тайги.инфо» Алексей Мазур хотя и отмечает, что слухи про отставки губернаторов начинаются буквально на следующий день после их назначения, возможности ухода Городецкого и Толоконского в ближайшее время не отвергает.

«Сейчас, действительно, обострение таких слухов по Виктору Толоконскому. Но пока нет ни официального сообщения, ни публикаций со ссылкой на серьёзный источник. Тем не менее есть важная причина, по которой отставки ряда губернаторов могут произойти в ближайшее время — приближаются выборы президента, и в связи с этим могут отставить ряд губернаторов, имеющих высокий антирейтинг. Думаю, что в зоне риска и Владимир Городецкий, его фамилию уже называют в числе наиболее вероятных отставок», — отметил Мазур.

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По мнению новосибирского политолога Сергея Бирюкова, распространявшиеся в последнее время слухи об отставке губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, а также информация о планируемой замене 15 действующих глав российских регионов неразрывно связаны с общей логикой протекающей президентской избирательной кампании.

«Руководство страны посредством инициируемых кадровых изменений стремится продемонстрировать избирателям свою готовность работать над повышением эффективности властной вертикали, а также действенность механизмов «обратной связи» власти с обществом. В свою очередь, региональная элита через инициированные кадровые изменения получает от Кремля сигнал о нежелательности работы в «инерционном режиме» в изменяющейся политической ситуации», — подчеркнул Бирюков.

В регионе уже поговаривают, что освободившееся место губернатора Новосибирской области может занять спикер регионального парламента Андрей Шимкив, правда пока в качестве исполняющего обязанности. Шимкив известен в том числе тем, что спикером Законодательного собрания стал вопреки «Единой России».

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Отставку губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому прочат не впервые. Последний раз «уход» главы области связывали с упоминанием его имени в эфире программы Владимира Соловьёва «Полный контакт» на радиостанции «Вести ФМ» 14 февраля 2017 года. Журналист заявил, что ждет, когда Городецкий придет с повинной, покается во всех грехах, всё расскажет, «освободит, наконец, от себя город, область, край, страну». А до этого отставку Городецкому прочили по состоянию здоровья.

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Освободившееся место тогда региональные СМИ «отдавали» полномочному представителю президента России по Сибирскому федеральному округу Сергею Меняйло.

Ни одно из «предсказаний» так и не не сбылось, а сам Владимир Городецкий в начале февраля 2017 года в ответ на очередную новость о его скором уходе заявил, что «полон оптимизма» и хочет «еще долго-долго оправдывать доверие земляков».

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