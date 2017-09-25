Киев, 25 сентября, 2017, 13:22 — ИА Регнум. Время напряженной внешнеполитической активности — так минувшую неделю на Украине охарактеризовал украинский эксперт Андрей Стеценко, так как президент страны Пётр Порошенко большую часть недели провёл за океаном, где имел две ключевые цели: выступить на заседаниях Совбеза и Генассамблеи ООН, а также встретиться, желательно наедине, с президентом США Дональдом Трампом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко на паперти у Белого дома

Эксперт отметил, что выступление в ООН прошло без особых сенсаций и сводилось к просьбе ввести на Украину миротворческие войска ООН и одновременно не допустить, чтобы их введение состоялось по российскому сценарию или хотя бы с учётом предложений России расположить контингент миротворцев на линии разграничения между ВСУ и ВС ЛДНР.

«Иными словами, Порошенко требует от ООН пойти на нарушение базового принципа миротворчества: контингент ООН может быть развёрнут только с согласия сторон конфликта. «Миротворческие усилия ООН очень нуждаются в реформировании, как и вся система ООН», — с этого тезиса Порошенко и начал своё выступление в Совбезе. В качестве аргументов киевский вождь снова захватил с собой уже порядком потасканные «паспорта российских военных» (удостоверение личности военнослужащего — военный билет, а не паспорт), а также в очередной раз прямо обвинил Россию в катастрофе малазийского «Боинга» MH17, хотя судебное разбирательство по этому делу даже не стартовало.

О том, что такое «реформирование» подрывает всю сложившуюся систему заморозки и урегулирования конфликтов, напомнил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего выступления. Правда, Пётр Порошенко этого не услышал, поскольку во время выступления Лаврова, напрямую касающегося Украины, показательно предпочёл заняться своими делами вне зала заседаний», — говорит Андрей Стеценко.

Эксперт также заметил, что встреча с Дональдом Трампом «вышла и вовсе ни о чём», учитывая, что проходила вскоре после заседания в ООН.

«Её (встречи — прим. ИА REGNUM ) лейтмотивом стала просьба главы Белого дома хорошенько присмотреть за американскими компаниями, заходящими на Украину. В качестве пилюли Трамп попенял Порошенко коррупцией. Тому же оставалось только восхищаться успехами президента США в борьбе с последствиями ураганов. Примечательно, что никаких новых бонусов, вроде обещания подкинуть оружия, Порошенко в этот раз не получил», — заключил Стеценко.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, выступая на заседании Генассамблеи ООН 20 сентября 2017 года, президент Украины Петр Порошенко заявил, что обязательным условием размещения миротворцев ООН является распространение их полномочий на всю территорию Донбасса до границы с Россией, и размещение миссии ООН в Донбассе является единственным решением конфликта и политического урегулирования, причем «чем быстрее, тем лучше».

Напомним, 5 сентября президент России Владимир Путин предложил разместить миротворцев ООН в Донбассе для защиты наблюдателей ОБСЕ вдоль линии разграничения между ВСУ и ВС ЛДНР с условием отвода войск от линии соприкосновения. Соответствующий проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе Россия направила председателю Совета Безопасности ООН и генеральному секретарю организации Антониу Гутеррешу. Киев же настаивает на том, что размещать необходимо вдоль границы бывшей Донецкой и Луганской областей с Россией и без участия российских миротворцев.

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