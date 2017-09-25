Калуга, 25 сентября, 2017, 13:24 — ИА Регнум. Решение президента России о реструктуризации региональных долгов поможет в развитии Калужского региона, заявил 24 сентября губернатор области Анатолий Артамонов. По его словам, регион должен войти в льготную программу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Таким образом, президент России Владимир Путин продолжает политику по поддержке регионов. Решение о реструктуризации позволит изыскать дополнительные доходы, которые будут направлены на социально-экономическое развитие территорий. У нас есть возможность за счет развития нашей экономики и роста налоговой базы войти в льготную часть программы — реструктуризацию, рассчитанную на 12 лет. И мы сделаем это», — заявил Анатолий Артамонов.

Напомним, 22 сентября в Ульяновске, в рамках заседания президиума Госсовета президент России Владимир Путин сообщил о запуске с 1 января 2018 года программы реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов. Программа будет рассчитана на семь лет. В первые два года действия программы будут действовать максимальные льготные условия — регионам нужно будет выплачивать по 5% долга ежегодно. По мнению Владимира Путина, «такой график позволит субъектам Федерации только в ближайшие два года высвободить в общей сложности 428 млрд рублей».

«Для Калужской области это будет означать, что в 2018—2019 годах вы сможете высвободить дополнительно 15,7 млрд рублей», — подчеркнул Владимир Путин. Он уточнил, что это «фактически дополнительные деньги, дополнительная помощь регионам со стороны федерального бюджета».

«У субъектов, таким образом, высвобождаются деньги, появляются дополнительные ресурсы для решения социально-экономических задач, для решения задач, связанных с созданием новых рабочих мест, для повышения уровня жизни граждан, в том числе и по решению вопросов транспортного обслуживания населения», — пояснил президент.

Напомним, долг Калужской области по состоянию на 1 сентября 2017 года составлял 30,192 миллиарда рублей.