Степанакерт, 25 сентября, 2017, 12:55 — ИА Регнум. Президент Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Бако Саакяна указами о структуре и составе правительства утвердил сегодня, 25 сентября новую структуру исполнительного органа республики, а также назначил новых министров.

gov.nkr.am Заседание правительства НКР под председательством Бако Саакяна (архив)

С сегодняшнего дня согласно новой Конституции НКР в республики упразднена должность премьер-министра. Действующий глава правительства Араик Арутюнян назначен на новую для Карабаха должность государственного министра. Функции премьера с сегодняшнего дня фактически будет исполнять президент Карабаха Бако Саакян.

Согласно указам президента утвержден состав тех министров, деятельность которых будет координироваться государственным министром, а также круг полномочий, предоставленных президентом государственному министру в сфере управления государственной собственностью и финансами.

В составе нового правительства Нагорного Карабаха шесть новых министров. Стоит отметить смену главы МИД НКР. Вместо Карена Мирзояна, который проработал на этом посту 5 лет, на должность министра иностранных дел назначен Масис Маилян, который в 2001—2007 гг. был заместителем главы МИД Карабаха.

Сменились также министры экономического блока. Новым министром экономики стал Левон Григорян, сменив на этом посту Андраника Хачатряна. Григорян до этого был руководителем (в статусе министра) аппарата правительства.

На должность министра финансов назначен Григорий Мартиросян, сменив на этом посту Спартака Тевосяна. Мартиросян до этого назначения был первым заместителем министра финансов.

Следует также отметить, что министр обороны НКР Левон Мнацаканян сохранил свой пост.

По результатам проведенного в Нагорном Карабахе 20 февраля 2017 г. конституционного референдума Карабах переходит с полупрезидентской на президентскую форму правления. По новой конституции, до 2020 года Карабах будет управляться в режиме переходного периода. На этом этапе руководить будет избранный парламентом президент.

Как сообщало ИА REGNUM, Бако Саакян в ходе специального заседания Национального Собрания 9 июля был переизбран на этот пост.