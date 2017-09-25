Киев, 25 сентября, 2017, 12:53 — ИА Регнум. Жители Украины могут «подвинуть» действующих министров страны. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на митинге в Киеве.

Mstyslav Chernov Михаил Саакашвили

«Мы 17 октября вернемся сюда, — заявил Саакашвили. — Народ Украины подвинет их (министров) отсюда».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 сентября 2017 г. экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили на своей странице в соцсети Facebook написал, что намерен присоединиться к гражданским активистам, которые вступят в Киев 17 октября с тремя требованиями.

По его словам, так называемые гражданские активисты требуют «создания антикоррупционных судов, отмену депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона».

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