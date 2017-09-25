Ереван, 25 сентября, 2017, 12:37 — ИА Регнум. 25 сентября президент непризнанной Республики Арцах (Нагорный Карабах) Бако Саакян подписал ряд указов, направленных на реструктуризацию системы власти, говорится на сайте президента.

Freetouse.co Правительственное здание в Степанакерте

Необходимость изменений вытекала из итогов февральского референдума этого года, согласно которым меняется конституционный строй НКР. Согласно новой конституции, республика переходит с полупрезидентской на президентскую модель правления, упраздняется должность премьер-министра, а управление правительством берет на себя президент, на должность которого в июле текущего года парламент переизбрал Бако Саакяна.

Одним из указов Саакяна, в частности, определяется новая структура правительства: государственный министр, министерство здравоохранения, министерство юстиции, министерство иностранных дел, министерство труда, социальных вопросов и миграции, министерство экологии и природных ресурсов, министерство сельского хозяйства, министерство экономики и производственных инфраструктур, министерство образования, науки и спорта, министерство культуры, по вопросам молодежи и туризма, министерство обороны, министерство градостроительства, министерство финансов. В числе иных ведомств: служба национальной безопасности, полиция, государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Президент НКР назначил также и министров: государственный министр — Араик Арутюнян, министр здравоохранения — Карине Атаян, министр юстиции — Арарат Даниелян, министр иностранных дел — Масис Маилян, министр труда, социальных вопросов и миграции — Самвел Аванесян, министр экологии и природных ресурсов — Вазген Микаелян, министр сельского хозяйства — Жирайр Мирзоян, министр экономики и производственных инфраструктур — Левон Григорян, министр образования, науки и спорта — Нарине Агабалян, министр культуры, по вопросам молодежи и туризма — Сергей Шахвердян, министр обороны — Левон Мнацаканян, министр градостроительства — Карен Шахраманян, министр финансов — Григорий Мартиросян. В основном, речь идет о переназначении министров.

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Согласно указам президента утвержден состав тех министров, деятельность которых будет координироваться государственным министром, а также круг полномочий, предоставленных президентом государственному министру в сфере управления государственной собственностью и финансами.

Иными указами Саакяна внесены корректирующие структура правительства изменения и назначены новые лица в аппарат правительства и президента.