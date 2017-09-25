В Карабахе меняют структуру власти
Ереван, 25 сентября, 2017, 12:37 — ИА Регнум. 25 сентября президент непризнанной Республики Арцах (Нагорный Карабах) Бако Саакян подписал ряд указов, направленных на реструктуризацию системы власти, говорится на сайте президента.
Необходимость изменений вытекала из итогов февральского референдума этого года, согласно которым меняется конституционный строй НКР. Согласно новой конституции, республика переходит с полупрезидентской на президентскую модель правления, упраздняется должность премьер-министра, а управление правительством берет на себя президент, на должность которого в июле текущего года парламент переизбрал Бако Саакяна.
Одним из указов Саакяна, в частности, определяется новая структура правительства: государственный министр, министерство здравоохранения, министерство юстиции, министерство иностранных дел, министерство труда, социальных вопросов и миграции, министерство экологии и природных ресурсов, министерство сельского хозяйства, министерство экономики и производственных инфраструктур, министерство образования, науки и спорта, министерство культуры, по вопросам молодежи и туризма, министерство обороны, министерство градостроительства, министерство финансов. В числе иных ведомств: служба национальной безопасности, полиция, государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Президент НКР назначил также и министров: государственный министр — Араик Арутюнян, министр здравоохранения — Карине Атаян, министр юстиции — Арарат Даниелян, министр иностранных дел — Масис Маилян, министр труда, социальных вопросов и миграции — Самвел Аванесян, министр экологии и природных ресурсов — Вазген Микаелян, министр сельского хозяйства — Жирайр Мирзоян, министр экономики и производственных инфраструктур — Левон Григорян, министр образования, науки и спорта — Нарине Агабалян, министр культуры, по вопросам молодежи и туризма — Сергей Шахвердян, министр обороны — Левон Мнацаканян, министр градостроительства — Карен Шахраманян, министр финансов — Григорий Мартиросян. В основном, речь идет о переназначении министров.
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Согласно указам президента утвержден состав тех министров, деятельность которых будет координироваться государственным министром, а также круг полномочий, предоставленных президентом государственному министру в сфере управления государственной собственностью и финансами.
Иными указами Саакяна внесены корректирующие структура правительства изменения и назначены новые лица в аппарат правительства и президента.