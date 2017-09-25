Мадрид, 25 сентября, 2017, 12:27 — ИА Регнум. Каталонская независимость — это большой миф, состоящий из десятка мифов поменьше, убеждают читателей корреспонденты испанской El País Хавьер Видаль и Хосе Торребланка, развенчивая эти самые мифы накануне референдума.

xenaia Каталонцы

Миф 1. Война за испанское наследство (1701—1714 гг.) была войной за подчинение Каталонии.

По мнению авторов, такое восприятие войны сложилось у каталонцев потому, что тогдашние правители региона «выбрали в войне не ту сторону, а именно — поддержали эрцгерцога австрийского Карла, войска которого потерпели поражение».

Миф 2. Конституция 1978 года враждебна по отношению к Каталонии. Поэтому каталонцы хотят ее отменить.

«На самом деле, — отмечают авторы, — если принять во внимание результаты всеобщей консультации 9 ноября 2014 года, когда примерно 1,8 миллиона жителей автономии поддержали своими голосами идею отделения региона от остальной Испании, то есть высказались против положений действующей Конституции, закрепляющей за Каталонией автономный статус. В 1978 году Конституцию на референдуме поддержали 2,7 миллиона каталонцев, что тогда составило почти 91% голосовавших. Вместе с Андалусией Каталония стала автономией, оказавшей наибольшую поддержку Конституции Испании»

Миф 3. Автономия Каталонии, как форма устройства, была обречена на провал, так и случилось.

Журналисты свидетельствуют, что на самом деле все условия автономного статуса соблюдены, регион самоуправляем, национальная культура центром не ущемлена, а каталанский язык не только имеет статус официального и равноправного с кастильским, но его знание еще и обязательно для поступающих на работу в госучреждения. Скорее впору жаловаться «одноязыким» испанцам, знающим только государственный español.

Миф 4. Испания — авторитарное государство.

На самом деле то, что Испания является государством с демократическим строем, подтверждено всеми международными организациями, в которые Испания входит на правах члена. В стране действуют свобода слова, волеизъявления и соблюдаются нормы невмешательства в личную жизнь граждан, — подчеркивают авторы.

Миф 5. Испания обкрадывает Каталонию.

Этот тезис построен на заявлениях, что «Каталония больше отчисляет в бюджет страны, чем получает из него». Как отмечают авторы, «бюджет для того и существует, чтобы через него осуществлять перераспределение госсредств на поддержку экономики менее развитых территорий отчислениями от более развитых». Каталония с ее € 9 млрд — не на первом месте по размеру отчислений в центральный бюджет. Лидирует в этом списке автономия Мадрид — € 19 млрд.

Миф 6. Каталония будет жить богаче, если отделится.

Новую жизнь на самом деле Каталония начнет с погашения государственного долга перед Испанией, составляющего на сегодня € 75 млрд. Плюс на нее ляжет 1/5 часть общеиспанского государственного долга — в соответствии с 20%-ной долей каталонского ВВП в ВВП Испании. Кроме того, перестав быть членом ЕС, Каталония потеряет право беспошлинной торговли с «Содружеством 27-ми», что удорожит производимую ей продукцию и сделает ее неконкурентоспособной.

Миф 7. Каталония может отделиться на основе права нации на самоопределение.

Самоопределение каталонской нации в Испании уже признано Конституцией, согласно которой восемь испанских автономий получили статус исторических наций: Андалусия, Арагон, Балеары, Валенсия, Галисия, Канары, Каталония и Страна Басков. Отделение же территории, согласно испанской Конституции, может быть произведено только на основе результатов референдума, который должен проводиться на территории всей страны, поскольку вопрос затрагивает целое государство, а не только его конкретную часть.

Миф 8. Независимая Каталония останется в Евросоюзе.

Руководство Евросоюза неоднократно заявляло о том, что вышедшая из состава Испании Каталония должна будет вступать в ЕС на общих основаниях.

Миф 9. Референдум 1 октября 2017 имеет статус легального.

В соответствии с испанской Конституцией, инициатива регионального референдума должна получить одобрение центрального правительства. Точно по такой же причине Конституционный Суд Германии отказал 16 декабря 2016 года Баварии в проведении референдума по вопросу о независимости.

Миф 10. Голосовать — это всегда признак демократии.

На самом деле диктаторы тоже иногда проводят референдумы. Так было, например, во времена правления генералиссимуса Франсиско Франко — 13 декабря 1966 года в результате референдума 95% голосов был принят Органический Закон Государства (Конституция).