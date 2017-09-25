Санкт-Петербург, 25 сентября, 2017, 13:09 — ИА Регнум. Теннисист из Боснии Дамир Джумхур стал лидером турнира St. Petersburg Open 2017, одержав победу над итальянцем Фабио Фоньини. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, финальный матч 24 сентября на площадке «СИБУР Арена» в Петербурге длился почти два часа.

Андрей Пронин ИА REGNUM Теннисист из Боснии Дамир Джумхур во время финала одиночного турнира в рамках соревнований «St. Petersburg Open 2017»

Андрей Пронин ИА REGNUM Теннисист из Боснии Дамир Джумхур во время финала одиночного турнира в рамках соревнований «St. Petersburg Open 2017»

Андрей Пронин ИА REGNUM Итальянский теннисист Фабио Фоньини во время финала одиночного турнира в рамках соревнований «St. Petersburg Open 2017»

Дамир Джумхур завершил состязание со счетом 3:6, 6:4, 6:2, став 40-й ракеткой мира. В Боснию уедет главный приз — кубок St. Petersburg Open 2017, а также денежный приз в 178,5$ тысяч. Отметим, для 25-летнего Дамира титул в Петербурге стал первым на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

«В первом сете я очень нервничал, не мог найти свою игру. Во втором — больше сражался в каждом гейме. В третьей партии я просто играл хорошо, а в игре Фабио наметился явный спад. Вы спрашиваете, может ли что-то помешать мне приехать в Петербург защищать титул в следующем году? Нет», — приводит слова победителя турнира пресс-служба St. Petersburg Open 2017.

Андрей Пронин ИА REGNUM Теннисист из Боснии Дамир Джумхур во время финала одиночного турнира в рамках соревнований «St. Petersburg Open 2017»

Боснийский спортсмен отметил, что сперва и не надеялся на победу, а просто старался продвигаться от матча к матчу и наслаждаться игрой. Победить в престижном петербургском турнире ему помог опыт участия в финале в Уинстон-Салем месяц назад. Также он добавил, что важным оказался для него первый брейк, после которого он поверил в свои силы и начал лучше принимать подачи.

«Во втором сете я нашел свою игру и наслаждался происходящим на корте. Это лучший день в моей жизни!», — заявил он.

Соперник Джумхура, итальянец Фабио Фоньини, удостоился второго места и 27-й строчки в рейтинге АТР. Серебряному призеру выплатят 94$ тысячи.

Андрей Пронин ИА REGNUM Итальянский теннисист Фабио Фоньини во время финала одиночного турнира в рамках соревнований «St. Petersburg Open 2017»

Российский участник турнира Михаил Южный покинул состязания на стадии четвертьфинала.

Андрей Пронин ИА REGNUM Теннисист из Боснии Дамир Джумхур, победивший в финале одиночного турнира в рамках соревнований «St. Petersburg Open 2017»

Добавим, по традиции перед финальной игрой состоялся матч «легенд тенниса». За сборную России играли экс-вторая ракетка мира Анастасия Мыскина и обладатель Кубка Дэвиса Игорь Андреев. Им противостояли чемпион «Ролан Гарроса» хорватка Ива Майоли и экс-первая ракетка мира испанец Карлос Мойя. В итоге сильнее оказались россияне — 8:7, 8:6.