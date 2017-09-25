Пекин, 25 сентября, 2017, 12:20 — ИА Регнум. Китай выступает за «суверенитет, единство и территориальную целостность» Ирака, заявили в МИД КНР 25 сентября на фоне проходящего на севере ближневосточного государства референдума об отделении, сообщает Reuters.

Thanhniennews.com Лю Кан — официальный представитель МИД КНР

«Правительство КНР поддерживает суверенитет, единство и территориальную целостность Ирака», — отметил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Китая Лю Кан в ходе ежедневной пресс-конференции.

«Мы надеемся, что соответствующие стороны смогут разрешить существующие противоречия с помощью диалога, найти инклюзивное решение, принимающее в расчет историю и сложившиеся реалии, а также совместно защитить стабильность в Ираке и регионе», — добавил он.

Напомним, референдум о выходе Иракского Курдистана из состава Ирака проходит 25 сентября, несмотря на протесты Багдада и ряда стран региона, в том числе Турции. По мнению аналитиков, стоит ожидать, что исход голосования будет положительным.

Хотя плебисцит не носит обязательного с точки зрения закона характера, он даст лидеру иракских курдов мандат на переговоры с Багдадом о выходе из страны.