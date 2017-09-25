Санкт-Петербург, 25 сентября, 2017, 12:18 — ИА Регнум. Вторая турбина для атомного ледокола «Арктика», строящегося на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, будет поставлена Кировским заводом в октябре-ноябре текущего года. Об этом заявил директор ЗАО «Завод «Киров-Энергомаш» (дочернее общество ОАО «Кировский завод») Олег Бухарин, сообщили ИА REGNUM 25 сентября в управлении по связям с общественностью ОАО «Кировский завод».

ОАО «Кировский завод» Трейлер с первой турбиной для «Арктики» выезжает из ворот испытательного стенда

Первая двухцилиндровая паровая турбина и главный турбогенератор (ГТГ) правого борта для ледокола «Арктика» проекта 22 220 были доставлены на Балтийский завод 300-тонным плавучим краном 20 сентября.

«Наша ближайшая задача — в октябре-ноябре испытать и отгрузить на Балтийский завод ГТГ левого борта для «Арктики», который уже перемещен из цеха на стенд. В дальнейшем специалисты «Киров-Энергомаша» будут производить монтаж паротурбинной установки на ледоколе, примут участие в швартовых и ходовых испытаниях судна», — сказал Олег Бухарин.

На Кировском заводе подчеркивают, что уже доставленный на Балтийский завод турбоагрегат новейшей конструкции успешно прошел полный цикл заводских и приемочных испытаний на стенде «Киров-Энергомаша», введенном в строй после глубокой модернизации.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге запущен испытательный стенд для сверхмощных судовых турбин

Турбогенератор испытывали в различных режимах: на холостом ходу, под номинальной нагрузкой 36 МВт в течение 72 часов, с выходом на 110% номинальной мощности и полным сбросом нагрузки. По окончании испытаний прошла ревизия готового изделия, подтвердившая работоспособность и надежность конструкции.

«Впервые за последние тридцать лет с нуля создана новая машина, что дает право говорить о возрождении турбостроения на Кировском заводе в полном объеме», — отметил Олег Бухарин.

Одновременно Кировский завод, по контракту с ООО «Балтийский завод — Судостроение», ведет строительство четырех главных турбогенераторов для паротурбинных установок строящихся в Петербурге атомных ледоколов «Сибирь» и «Урал» проекта 22 220.

Как сообщало ИА REGNUM, сроки сдачи «Арктики» были перенесены на два года вправо. Первоначально планировалось, что атомоход будет готов к концу 2017 года, но позже стало понятно, что выполнить строительство в срок не удастся, в частности, из-за разрыва производственной кооперации с Украиной. Это потребовало запуска уникального испытательного стенда для таких турбин на Кировском заводе в Петербурге, что и было сделано.

Читайте также: Атомный ледокол «Сибирь» спущен на воду на Балтзаводе в Петербурге

В день спуска на воду (22 сентября 2017 г.) второго ледокола данной серии — «Сибирь» — глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что строительство «Арктики» с началом установки турбин вышло на решающую стадию.