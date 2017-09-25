Вашингтон, 25 сентября, 2017, 12:10 — ИА Регнум. Семейный седан Tesla S P100D смог обогнать в драг-заезде World’s Greatest Drag Race такие спорткары как Ferrari, McLaren и Porsche, видео гонки опубликовал 25 сентября портал Inautonews.

Jakob Härter Автомобиль Tesla S P100D

World’s Greatest Drag Race — гонка, которую ежегодно устраивает журнал Motor Trend. Заезд, в котором победил автомобиль Tesla был уже седьмым по счету.

На этот раз в конкурсе участвовали следующие машины с двигателями до 600 л.с.: Lexus LC500 (471 л.с.), Mercedes-AMG GT R (577 л.с.), McLaren 570GT (562 л.с.), Porsche 911 Turbo S (580 л.с.), Porsche 718 Cayman S (350 л.с.), Corvette Grand Sport (460 л.с.) и Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (505 л.с.).

С ними также соревновались такие тяжеловесы как Aston Martin DB11 (600 л.с.), Camaro ZL1 1LE (650 л.с.), Ferrari 488 GTB (662 л.с.), Nissan GT-R Nismo (600 л.с.). Всего на трек вышло 12 автомобилей.

Участвовал в заезде и автомобиль Tesla Model S P100D, который компания позиционирует как семейный седан. Результаты гонки способны удивить многих, первым к финишу пришел автомобиль Tesla, показав результат — 10,5 сек.

Суперкар Ferrari 488 GTB с его 662 л.с. всего на 1 десятую секунды, но все же уступил Tesla Model S P100D. Его результат — 10,6 сек. Третьим к финишу пришел Porsche 911 Turbo S.

Напомним, согласно заявленным компанией характеристикам максимальная мощность электромобиля Tesla Model S P100D составляет 762 л.с., до 100 км/ч автомобиль способен разогнаться за 2,5 секунды, до 200 км/ч — за 10,4 сек. Масса машины — 2,2 т.