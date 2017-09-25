Баку, 25 сентября, 2017, 12:03 — ИА Регнум. Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров на встрече с армянским коллегой Эдвардом Налбандяном и сопредседателями Минской группы (МГ) ОБСЕ в Нью-Йорке выразил поддержку некоторым предложениям сопредседателей по карабахскому урегулированию.

mfa.gov.az Эльмар Мамедъяров на встрече с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Нью-Йорке

Об этом сообщил официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, не уточнив какие именно предложения были удостоены одобрения Баку.

По его словам, Мамедъяров «выразил поддержку Азербайджана нескольким интересным предложениям, озвученным сопредседателями, для продолжения предметных переговоров по урегулированию конфликта».

«Кроме того, глава МИД Азербайджана в очередной раз подчеркнул, что Азербайджан всегда готов к логичным переговорам для скорейшего достижения урегулирования конфликта», — сказал Гаджиев в интервью РИА Новости.

Встреча глав МИД Армении и Азербайджана при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шофера (США), а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика состоялась в Нью-Йорке 25 сентября.

По итогам переговоров сопредседатели распространили заявление, в котором отмечается что основной целю консультаций было обсуждение текущей ситуацию в зоне конфликта, изучение путей активизации переговорного процесса и подготовка к предстоящему саммиту между президентами Армении и Азербайджана.