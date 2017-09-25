Вашингтон, 25 сентября, 2017, 11:56 — ИА Регнум. Хакеры из группы Phantom Squad угрожают крупнейшим компаниям мира провести массовую DDoS-атаку 30 сентября. Об этом сообщает Bleeping Computer.

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По информации издания, специалист по кибербезопасности Деррик Фармер опубликовал электронные письма, в которых содержатся требования заплатить деньги.

Хакеры требуют заплатить 0,2 биткоина (около 720 долларов) и угрожают, в случае несоблюдения этого условия, подвергнуть сайты DDoS-атаке 30 сентября.

Отмечается, что группа Phantom Squad не обладает достаточной мощью для одновременного запуска DDoS-атак, рассчитанных на большое количество целей.

Эксперты считают, хакеры просто пытаются запугать крупнейшие корпорации. Ранее уже имел место ряд подобных случаев, когда мошенники ограничивались пустыми угрозами, однако получили деньги от некоторых компаний.