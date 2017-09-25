Москва, 25 сентября, 2017, 11:43 — ИА Регнум. Цент за центом нефть карабкается наверх, отвоевывая у рынка новые локальные максимумы, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. Такая картина наблюдалась на прошлой неделе с 20 по 22 сентября.

drpepperscott230 Нефть

22 сентября торги стартовали с отметки $56,10 за баррель марки Brent, достигали вечером $56,50, обновив максимум с 12 апреля, и завершили неделю вблизи уровня $56,35, напомнил эксперт.

По его словам, внимание рынков было приковано к заседанию мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене, в который входят Алжир, Венесуэла, Кувейт, Оман и Россия. В ходе встречи министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук заявил: «Нет никаких сомнений, что рынок движется к балансировке».

По словам министра энергетики Росси Александра Новака, ОПЕК и другим производителям нужно проработать стратегию действий после апреля 2018 года, когда истечет срок действия нынешнего пакта ОПЕК+ о сокращении добычи. Он отметил, что участники нынешнего соглашения, вероятно, будут решать вопрос о необходимости продлевать нефтяной пакт не раньше января 2018 года.

«Дополнительную поддержку цены на черное золото показали благодаря отчету Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США. Статистика показала их снижение до 744 единиц по сравнению с 749 неделей ранее», — отметил Иосуб.

25 сентября утром после роста до $56,45 цены на «черное золото» умеренно снизились к $56,20, а затем вновь превысили уровень $56,3. Вероятный дневной диапазон торгов для сорта Brent — $55,80-$56,80 за баррель.

«Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между уровнями $54,60-$56,80. В случае пробития сопротивления на $56,80, следующей целью для роста становится уровень $57,40 за бочку», — считает эксперт.

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