Самара, 25 сентября, 2017, 11:58 — ИА Регнум. Источники из администрации президента РФ утверждают: быть отставке 66-летнего самарского губернатора Николая Меркушкина, причем в ближайшие несколько дней с формулировкой «по состоянию здоровья». В этой связи обсуждается вопрос о преемнике главы региона. Эксперты указывали ранее ИА REGNUM список возможных кандидатур, в который входят представители Ростеха, близкий к этим кругам депутат Госдумы от Самарской области Владимир Гутенев (первый вице-президент Союза машиностроителей России), последний избранный мэр Самары ныне сенатор Дмитрий Азаров, а также человек из «команды маховика Меркушкина» вице-губернатор Дмитрий Овчинников. Последние новости от источников «Коммерсанта» из администрации президента: на должность врио главы региона рассматривается гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров и по-прежнему — депутат Гутенев и сенатор Азаров.

government.ru Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин

По мнению учредителя Российской ассоциации политических консультантов Олега Молчанова, в качестве претендентов на должность самарского губернатора рассматриваются несколько десятков человек, но среди них есть основные — наиболее вероятные.

«Но озвучивание любых фамилий может этим людям повредить, — полагает он. — В прессе пишут, что новыми губернаторами будут молодые люди до 50 лет. С хорошим образованием и опытом работы в федеральных структурах власти. Вероятнее всего, будущий губернатор Самарской области будет не чужим для госкорпорации Ростех».

Депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев пояснил, что названные кандидатуры — гендиректора Роскосмоса Игоря Комарова (с 2009 года по 2013 год возглавлял АвтоВАЗ), депутата Госдумы Владимира Гутенева и сенатора Дмитрия Азарова (был мэром Самары с 2010-го по 2014 год) — имеют разную степень вовлеченности в ситуацию в Самарской области на текущий момент, имеют разный опыт управления, но в этой ситуации, в которой оказался Самарский регион под руководством Николая Меркушкина, назначение любого из них будет благом.

«Игорь Комаров — бывший председатель Совета директоров АвтоВАЗа, Владимир Гутенев депутат Госдумы уже двух созывов, первый вице-президент Союза машиностроителей России — отрасли, которая является одной из ключевых в Самарской области и которой в последний период явно уделялось недостаточное внимание. То есть назначение Комарова или Гутенева, безусловно, может, по крайней мере, способствовать оживлению ситуации в Тольятти и серьезному вниманию властей к промышленности региона. В этой связи фигура Игоря Комарова в случае его назначения губернатором Самарской области может играть позитивное значение не только для машиностроительной отрасли, но и для аэрокосмической с учетом того, что Самара является одной из космических столиц России. От деятельности этих предприятий оборонного и аэрокосмического комплекса зависит благосостояние десятков тысяч самарцев», — отмечает Матвеев.

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Он полагает, что усиление влияние Ростеха в регионе носит позитивный характер, так как госкорпорация имеет в регионе множество предприятий, среди которых ключевое — тольяттинский АвтоВАЗ.

«Если говорить о чисто электоральных возможностях (с учетом того, что врио губернатора придется идти на всенародные выборы), то фигура Дмитрия Азарова как последнего всенародноизбранного мэра Самары и сенатора, не разорвавшего связь с регионом, может считаться наиболее предпочтительной. Тем более что он — самарец, а для многих жители области после двух подряд варягов (губернаторов Владимира Артякова и Николая Меркушкина) это стало безусловной ценностью», — сказал парламентарий.

Он подчеркивает, что возможны и другие кандидатуры, поскольку кадровая логика Кремля зачастую непредсказуема. Региону важны реальные шаги на посту губернатора, которые смогут восстановить доверие между властью и обществом, а также поправить социально-экономическую стабильность в регионе, резюмировал он. По его словам, к таким мерам относятся: возврат льгот пенсионерам, восстановление местного самоуправления, восстановление самостоятельности самарских вузов, инвентаризация и «демордовизация» бюджета, сворачивание финансирования «кормушек» и одиозных проектов. Кроме того, восстановление статуса и работоспособности Самарской губернской думы, диалог с оппозицией и гражданским обществом, СМИ, отказ от выборных рекородов, чистка рядов и обновление власти.

Напомним, по утверждению источников «Коммерсанта», на этой неделе может начаться серия отставок глав регионов. Общее число субъектов, которые называются в качестве кандидатов на смену власти, приближается к десяти. Попавшие в списки губернаторы и их представители утверждают, что находятся на рабочих местах и в отставку не собираются. Среди субъектов федерации, которые могут попасть под кадровые перемены, называют Ивановскую, Самарскую, Нижегородскую, Мурманскую, Новосибирскую, Омскую области, Ненецкий автономный округ (НАО), Красноярский и Алтайский края, возможно, один-два субъекта на Северном Кавказе (там губернаторов выбирают заксобрания из представленных президентом кандидатур).

Как сообщало ИА REGNUM, тема отставки губернатора Николая Меркушкина поднималась в СМИ неоднократно. Глава области традиционно отмалчивается и никак не комментирует кремлевские слухи. Руководитель его пресс-службы Илья Чернышёв заявил, что «всё штатно, в рабочем режиме».

Политологи обращают внимание на то, что в регионе создалась накаленная обстановка между самарской элитой и Меркушкиным благодаря экспансии «мордовского бизнеса», конфликтам с крупными финансовыми группами, в том числе с Росстехом, а также социальное напряжение — митинги против отмены социальных льгот и требование отставки губернатора Меркушкина.