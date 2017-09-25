Плёс, Ивановская область, 25 сентября, 2017, 11:33 — ИА Регнум. Вопросы развития музейного дела обсуждались 23 сентября в городе Плёсе Ивановской области, в рамках коллегии культуры РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Коллегию провел министр культуры РФ Владимир Мединский, в мероприятии приняли участие более 150 руководителей и представителей государственных и частных музеев из различных регионов, экспертов музейной сферы страны.

Andrey Третьяковская галерея

«Музеи, оставаясь храмом искусства и неся возложенную на них культурную миссию, сегодня являются современными культурными центрами, которые постоянно развиваются, — отметил в приветственном обращении к участникам заседания глава региона Павел Коньков. — Как в любом живом процессе, в музейном деле наряду с перспективами есть проблемы, о которых, безусловно, нужно говорить».

В числе основных вопросов, которые обсуждались на коллегии, стало развитие частных музеев. Согласно неофициальным данным, сегодня на территории РФ работает около трех тысяч таких музеев. На заседании коллегии Минкультуры представители частных музеев делились опытом, говорили о проблемах, о своем видении статуса и задач.

Так, частные музеи выступили с инициативой внести изменения в российское законодательство и закрепить соответствующий статус за такими организациями, чтобы отразить работу музеев, которые занимаются просветительской, образовательной, издательской, выставочной, научной деятельностью. Также ряд руководителей выступили с инициативой о льготном налогообложении частных музеев: в частности, предлагает предоставлять частным музеям льготу на налог на имущество.

В числе других вопросов, оказавшихся в центре внимания участников коллегии, — проблемы информирования населения, транспортной доступности музеев для граждан, порядка ввоза и вывоза культурных ценностей, посещаемости музеев, в том числе речь шла факторе сезонности.

Решить последнюю проблему министр культуры Владимир Мединский предложил посредством использования гибкой ценовой политики и разработки новых программ. В качестве примера он привел быстро набирающие популярность проекты Ночь музеев, Ночь искусств.

«Мы привлекаем дополнительно новую аудиторию, в первую очередь, молодежь, «вечернюю» публику, тем самым резко расширяем возможности по пропаганде нашего богатого культурного наследия», — отметил глава ведомства.

«Мы максимально заинтересованы в просветительских программах. Государственным музеям ежегодно ставится задание по росту посещаемости, разработке новых образовательных программ. В федеральных музеях за последние пять лет почти на 50 процентов выросла посещаемость — это существенно выше общемировых показателей, где рост не такой быстрый», — отметил Владимир Мединский.

Генеральный директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский призвал музеи в регионах сохранять свою индивидуальность, оригинальность.

«Музеи существуют для того, чтобы культивировать различия между культурами, демонстрировать их, и тем самым способствовать диалогу», — отметил Михаил Пиотровский.

Губернатор Ивановской области Павел Коньков отметил, что тематика развития частных и региональных музеев крайне интересна, но для решения подобных задач, по его мнению, нужна отдельная федеральная программа.

Он отметил, что по итогам коллегии вопросы функционирования частных музеев в Ивановской области также будут рассмотрены.

«Мы точечно посмотрим, как помочь частным музеям. Я абсолютно не вижу проблем с инфраструктурой, и мы готовы участвовать в решении подобных вопросов», — отметил глава региона.

Владимир Мединский критично отнесся к вынесенной на обсуждение Концепции развития музейного дела в Российской Федерации на период до 2030 года. Он поручил переработать представленный документ. «Я предлагаю отменить пункт принятия концепции и попросить разработчиков совместно с Союзом музеев и практиками музейного дела привести ее к трем страницам рекомендаций: что нам необходимо делать, чтобы гражданам было интереснее ходить в музеи, а музейным работникам — легче жить и комфортнее работать», — отметил Министр культуры Российской Федерации. Добавим, проект Концепции развития музейного дела до 2030 года разработан ООО «Экокультура» по инициативе Минкультуры России и развивает положения Основ государственной культурной политики и Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года. Ранее проект прошел обсуждение в Общественной палате и с профессиональным сообществом.

В рамках коллегии также был поднят вопрос законодательного закрепления понятия «меценатство». Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова отметила, что «современный музей становится более самостоятельным, учится зарабатывать деньги достойно».

«Важно дать музеям, где есть профессиональный менеджмент, возможность развиваться, не обременяя своими просьбами государственную казну. В большинстве вопросов, за исключением, пожалуй, нового строительства, музеи могут сами увлечь своими проектами меценатов. И важно принятие законодательно определенных правил», — отметила Зельфира Трегулова.

Он рассказала об опыте сотрудничества Государственной Третьяковской галереи с музеями в регионах.

«Есть хороший опыт перенесения «третьяковского ноу-хау» в регионы на примере Казани. Подписан договор на проведение нескольких выставок, к выполнению которого мы привлекли местный музей изобразительных искусств», — отметила Зельфира Трегулова, не исключив, что подобный проект при соблюдении ряда технических и финансовых условий может быть реализован и в Ивановской области.

Заинтересованность в проекте, в свою очередь, выразил губернатор Ивановской области Павел Коньков.

«Мы готовы рассмотреть такую возможность, оказать организационное содействие, также обсудить вопросы выделения финансовых средств», — отметил глава региона.

В рамках коллегии был представлен опыт сохранения исторического облика Плеса — проект «Потаенная Россия». Решено подробнее изучить проект и в случае заинтересованности распространить этот опыт в других регионах и малых городах. Владимир Мединский не исключил такую возможность в рамках ближайшего совещания по возрождению известного туристического маршрута «Золотое кольцо» как государственного института.

Отметим, что сегодня в Ивановской области работают восемь государственных и 12 муниципальных музеев. 11 музеев имеют краеведческий профиль деятельности, пять — художественный, три — смешанный, один — мемориальный. Плесский музей-заповедник Указом президента Российской Федерации занесен в реестр особо ценных культурных объектов федерального значения. Кроме государственных, в регионе функционирует порядка 60 учреждений, имеющих в своем наименовании слово «музей». Наибольшее количество негосударственных музеев ведомственные: школьные, вузовские, корпоративные. Всего муниципальные и государственные музеи Ивановской области хранят более миллиона музейных предметов. По количеству музейных предметов, входящих в состав государственной части Музейного фонда РФ (более 700 тыс. единиц хранения), Ивановская область занимает седьмое место в России и второе место в ЦФО. В период 2014—2016 годов все региональные музеи прошли проверку состояния технической укрепленности. Всего на мероприятия по усилению технической укрепленности областных музеев направлено более 18 млн рублей.