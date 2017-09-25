Москва, 25 сентября, 2017, 11:33 — ИА Регнум. За прошедшую неделю рубль укрепился. На стабильность рубля влияют несколько факторов, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Во-первых, итоги парламентских выборов в Германии, которые негативно повлияли на курс евро к рублю и основным мировым валютам. Несмотря на то, что партия христианских демократов, возглавляемая Ангелой Меркель победила конкурентов со значительным отрывом, количества мест в парламенте ей не хватит, чтобы остаться правящей партией (несмотря на то, что Меркель очевидно в четвертый раз займет кресло канцлера ФРГ).

Третье место после христианских демократов и социалистов, в бундестаге теперь займет партия евроскептиков «Альтернатива для Германии», которая еще вчера считалась маргинальной. А любое усиление евроскептиков негативно влияет на курс евро — биржевые игроки беспокоятся о стабильности еврозоны», — пояснила эксперт.

Одновременно позитивом для рубля, по ее мнению, стало повышение прогноза суверенного кредитного рейтинга России глобальным рейтинговым агентством Fitch Ratings со «стабильного» до «позитивного», о чем стало известно вечером в пятницу. Несмотря на то, что повышение прогноза рейтинга не обязательно означает скорое повышение самого рейтинга, это положительная новость для российской валюты, так как рейтинговое агентство просигнализировало мировым финансовым рынкам об улучшении экономической ситуации в России.

«Еще одной позитивной новостью стала новость от Росстата о снижении безработицы в России за август с 5,1% до 4,9% трудоспособного населения, что превзошло ожидания рынка», — подчеркнула Мильчакова.

25 сентября цены на нефть Brent остаются высокими, превышают отметку в $55 за баррель и движутся к максимумам начала года. Это отчасти стало следствием серии мощных ураганов в США, подкосивших добычу сланцевой нефти. Как бы то ни было, несмотря на временный характер погодных явлений, это «бычий фактор» для рынка нефти, что опосредованно будет сказываться и на укреплении рубля, отметила она.

«Сегодня доллар будет торговаться в коридоре 57−58 рублей и 68−69 рублей за евро, в ближайшие дни есть значительный шанс на продолжение укрепления рубля», — полагает эксперт.

Добавим, за неделю рубль укрепился к доллару на 0,7% до 57,56 рубля за доллар. По отношению к евро рубль за неделю также вырос (на 0,65%) до 68,73 рубля за евро. 25 сентября торги по доллару на ММВБ открылись дальнейшим укреплением российской валюты — рубль уже приближается к отметке 57,50 рубля за доллар. А вот торги по паре EUR/RUB открылись падением евро (на 0,34%).

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