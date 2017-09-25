Ярославль, 25 сентября, 2017, 11:30 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области начало переговоры с Министерством обороны о передаче в муниципальную собственность земель и сооружений военного городка в Бурмакино. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте имущественных и земельных отношений Ярославской области.

Правительство Ярославской области

Значительную часть поселка Бурмакино составляет военный городок, в котором находятся склады с сотнями тонн боеприпасов. Там хранятся мины, торпеды, снаряды, глубинные бомбы. В военном городке поселка проживают сотрудники ФГУП «6 арсенал ВМФ». Но за последние 10 лет военное предприятие коснулись сокращения персонала и финансирования, и сейчас поселок представляет собой жалкое зрелище.

Вопрос о передаче Министерством обороны в собственность поселения Бурмакино объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, в том числе здания котельной, объектов водоснабжения и водоотведения, газопровода и земельного участка поднимается уже более пяти лет. Ранее администрация поселения дважды получила отказ Минобороны от передачи

«В настоящее время нами налажен конструктивный диалог с Министерством обороны и возобновлены переговоры о передаче поселению объектов коммунально-бытового назначения и земли. В августе в департаменте имущественных отношений Минобороны России прошло рабочее совещание с участием заместителя председателя правительства Ярославской области Романа Колесова», — сказал директор департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Максим Фролов.

По результатам встречи министерством начата дополнительная проработка вопроса о передаче имущества поселению.