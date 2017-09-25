Вашингтон, 25 сентября, 2017, 11:29 — ИА Регнум. Фильм ужасов «Оно» стал самым кассовым фильмом ужасов за всю историю кинематографа, на текущий момент его общемировые сборы составляют $478 млн, об этом 24 сентября сообщил журнал Forbes.

Цитата из хф Оно, реж. Андрес Мушьетти, 2017 г, США Клоун Пеннивайз

Ранее рекордсменом в этом жанре был фильм «Изгоняющий дьявола», ему удалось собрать в США $232 млн, а в мире — более $441 млн.

Согласно предварительным итогам, третьи выходные показа «Оно» принесли кинокомпании New Line $30 млн в Северной Америке, таким образом, общие региональные сборы составили $ 266,3 млн.

Автор заметки считает, что в худшем случае картине удастся повторить в регионе успех фильма ужасов «Проклятие Аннабель: Зарождение зла», но если тенденция сохранится, то, исходя из опыта предыдущих фильмов, «Оно» сможет собрать до $346 млн.

Стоит отметить, что фильм Андреса Мускетти также стал самым кассовым фильмом среди картин c рейтингом R. Это фильмы, ориентированные на взрослую аудиторию и не рекомендованные к просмотру детям.

Напомним, премьера фильма ужасов «Оно» в России состоялась 7 сентября 2017 года, бюджет картины составил $ 35 млн. Фильм рассказывает о противостоянии группы детей потустороннему злу, являющемуся в наш мир в образе злобного клоуна Пеннивайза.