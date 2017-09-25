Ярославль, 25 сентября, 2017, 11:01 — ИА Регнум. УФАС по Ярославской области возбуждено дело в отношении ООО «Ярославская фабрика валяной обуви» за прекращение работы котельной в выходные дни. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении федеральной антимонопольной службы Ярославской области.

УФАС по Ярославской области Котельная фабрики валяной обуви

Фабрике принадлежит котельная, которая снабжает теплом и горячей водой несколько жилых домов, а также ряд государственных и муниципальных объектов, в числе которых и общеобразовательная школа.

В выходные дни в августе 2016 и мае 2017 котельная прекращала работу и все ее «клиенты» оставались без отопления. Ярославцы шутили, что так фабрика валяной обуви проводила рекламу своей продукции. Но посредник между производителем тепловой энергии и конечными потребителями — ОАО «Яргортеплоэнерго» — шутки не оценило и пожаловалось в контролирующие органы.

На фабрике поясняют, что перерывы в подаче горячей воды связаны с тем, что в указанные дни фабрика не работала, а запустить работу котельной при остановке основной деятельности предприятия невозможно.

«Согласно действующему законодательству и договору поставки тепловой энергии, заключенному между сторонами, выходные дни предприятия не являются причиной остановки работы котельной», — прокомментировала врио руководителя Ярославского УФАС России Марьяна Матяшевская.

Антимонопольная служба возбудила дело.