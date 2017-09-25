Пермь, 25 сентября, 2017, 11:02 — ИА Регнум. Директор пермского «Центра гражданского образования и прав человека» и автор учебного пособия по изучению истории сталинских репрессий Андрей Суслов прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM ситуацию, связанную с иском организации к Роскомнадзору.

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Суслов заявил, что у него есть претензии к Роскомнадзору, которые заключаются в том, что ведомство опубликовало на своем сайте экспертизу пособия, выполненную аккредитованными специалистами. По словам Суслова, он считает экспертизу «непрофессиональной и некачественной» и хочет добиться в суде того, чтобы Роскомнадзор снял её со своего сайта.

«В действиях Роскомнадзора нас не устроило то, что экспертное заключение, которое мы считаем непрофессиональным и некачественным, было размещено на сайте Роскомнадзора», — сказал Суслов.

Также он заявил, что «Центром гражданского образования и прав человека» была заказана рецензия на экспертизу, которая была выполнена некоммерческой организацией «Лаборатория прикладной лингвистики». Эту рецензию истец намерен предъявить в суде в качестве аргумента для признания экспертизы Роскомнадзора незаконной.

Кроме того, как пояснили активисты движения «Суть времени», в учебном пособии содержится клевета на их организацию. В частности, в нём утверждается, что «Суть времени» оправдывает репрессии, а также считает их единственным возможным способом развития страны.

При этом члены движения назвали подобное утверждение клеветой. По их словам, они никогда не оправдывали сталинские репрессии, а всегда призывали относиться к истории страны с позиции критического осмысления. Иосифа Сталина, считают активисты, нужно не прославлять или проклинать, а понимать.

Тем не менее, Суслов считает, что он правильно отразил свою позицию. Также, по его мнению, упоминание организации в методичке, предназначенной для преподавания детям, является корректным.

«Мы считаем, что мы в целом точно свою позицию заявляем. Неужели они (движение «Суть времени» — прим. ИА REGNUM ) будут утверждать, что они не защищают тезис о выдающихся заслугах Сталина?» — добавил Суслов.

Напомним, в мае 2016 года Роскомнадзор опубликовал на своём сайте экспертизу аккредитованных специалистов Жанны Тачмамедовой и Ирины Мясниковой на методическое пособие Андрея Суслова и Марии Черемных по изучению истории сталинских репрессий. В своём заключении эксперты пришли к выводу, что пособие является вредным для использования в учебных целях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудники пермского «Центра гражданского образования и прав человека» — организации, которая была признана иностранным агентом — недовольны решением Роскомнадзора и надеются на пересмотр данного решения. Судебное заседание назначено на 3 октября.